Cutro, nessun margine per ridurre la Tari: l’Area tecnica gela la Giunta

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Nessun margine per ridurre la Tari a Cutro, il dirigente Iacovino spiega alla Giunta perché la nuova gara sarebbe rischiosa

CUTRO — Non risultano allo stato individuabili margini di riduzione generalizzata delle frequenze di raccolta dei rifiuti senza il rischio di compromettere gli standard qualitativi del servizio. È quanto mette nero su bianco il responsabile dell’Area tecnica del Comune, l’ingegnere Ferdinando Iacovino, nella relazione tecnico-finanziaria redatta in risposta all’atto d’indirizzo deliberato dalla Giunta comunale lo scorso 18 settembre in vista della scadenza del contratto d’appalto per l’igiene urbana, fissata per il prossimo 22 dicembre. Un appalto triennale, quello affidato all’impresa Marchese, con un’opzione di proroga di ulteriori 12 mesi.

A rischio il decoro urbano

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Voce aveva puntato a una riorganizzazione del servizio finalizzata primariamente a ridurre i costi del Piano economico-finanziario (Pef) per alleggerire il peso della Tari sulle famiglie e sulle attività produttive. Una decisione calata però in un contesto in cui l’evasione è quasi al 50 per cento. Tuttavia, l’analisi tecnica smorza le aspettative di risparmio legate a un ipotetico ridimensionamento delle prestazioni. Dalla verifica sulle frequenze e sulle modalità di raccolta non emergono sovradimensionamenti strutturali. Il sistema risulta calibrato sulle peculiarità del territorio, sulle utenze e sulle fluttuazioni della popolazione legate ai flussi turistici stagionali. Eventuali tagli lineari, avverte l’ufficio tecnico, rischierebbero di causare un incremento degli abbandoni di rifiuti e un peggioramento del decoro urbano.

Nuova gara onerosa per i rincari

Sul fronte economico, il quadro si complica a causa dell’aumento dei costi elementari rispetto alla base d’asta dell’appalto originario, risalente al 2019. L’attuale appalto, lo ricordiamo, era stato aggiudicato per un valore contrattuale post-gara di circa 6,59 milioni di euro (a fronte di un costo industriale di circa 6,02 milioni) per le quattro annualità complessive previste. Oggi, però, solo l’aggiornamento del costo della manodopera, recepito dal recente decreto ministeriale, comporterebbe un incremento teorico di oltre 214 mila euro annui per i 28 addetti impiegati, a cui si sommano i rincari stimati per i carburanti e le spese di manutenzione. Un’eventuale nuova gara d’appalto, calcolata sui prezzi correnti di mercato, rischierebbe insomma di generare un aumento anziché una contrazione del fabbisogno finanziario.

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Il vincolo del gestore unico regionale

La relazione evidenzia inoltre un ulteriore elemento di cautela istituzionale. L’avvio delle procedure da parte di Arrical per l’affidamento in concessione ventennale (2028-2047) del servizio tramite un gestore unico regionale, che impone di valutare con attenzione l’opportunità di assumere nuovi vincoli contrattuali pluriennali a livello comunale.

Come alternativa concreta per incidere sulla fiscalità locale, l’Area tecnica individua la possibilità di scorporare dal perimetro tariffario della Tari alcune attività accessorie a prevalente finalità igienico-sanitaria o di manutenzione del verde. Tra queste il taglio di alberi e le potature, la derattizzazione, la disinfestazione, la rimozione di carcasse animali e l’impiego di sei operatori dedicati al verde, per un valore complessivo lordo stimato in circa 328.821 euro annui. L’ipotesi sarebbe quella di trasferire il carico sulla fiscalità generale del bilancio comunale previa verifica della disponibilità delle risorse e degli equilibri finanziari. La prosecuzione dell’attuale rapporto contrattuale, consentita dalle clausole in essere, viene indicata come l’opzione di riferimento più idonea a preservare le condizioni economiche attuali e ad accompagnare senza scossoni la transizione verso il modello regionale.

Atto d’indirizzo al limite dell’ingerenza tecnica

Insomma, tagli lineari comporterebbero solo degrado e abbandono di rifiuti. I rincari della manodopera e dei carburanti rispetto al 2019 rischiano di rendere una nuova procedura d’appalto più onerosa anziché economica. E i vincoli del nuovo gestore unico regionale spingono verso la prosecuzione dell’attuale contratto triennale con opzione di proroga annuale.

Resta tuttavia da registrare una certa perplessità sulla formulazione stessa dell’atto d’indirizzo della Giunta, che fa seguito agli interventi in campagna elettorale e in consiglio comunale con cui si annunciava la volontà di ridurre il costo della Tari. Sebbene formalmente qualificato come direttiva politica, il provvedimento si spinge a indicare e a calibrare nel dettaglio i singoli adempimenti e le verifiche operative che il dirigente dovrebbe compiere, sollevando non pochi interrogativi sul rispetto della linea di confine tra la programmazione politico-amministrativa e la sfera della pura gestione tecnica.