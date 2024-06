Maltrattamenti in famiglia, tre arresti nel Crotonese

1 minuto per la lettura

Tra arresti disposti dal gip nel Crotonese con l’accusa a vario titolo di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori

CROTONE – I carabinieri della compagnia di Crotone hanno eseguito, in circostanze diverse, tre provvedimenti cautelari nei confronti di altrettante persone residenti nel capoluogo e in provincia tutte accusate a vario titolo di maltrattamenti in famiglia o atti persecutori.

Andando nello specifico si tratta di G.M., 52enne crotonese, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Crotone riconosciuto responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi in oltre vent’anni. Di A.V., 40enne residente nel capoluogo, per il quale il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero a seguito delle indagini dei carabinieri della Stazione di Crotone ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a seguito di atti persecutori ripetuti e insistenti, attuati nell’ultimo periodo nel capoluogo.

Infine, l’ultimo provvedimento dell’autorità giudiziaria ha riguardato O.C., 38enne residente ad Isola Capo Rizzuto. I carabinieri della Tenenza di Isola lo hanno arrestato e portato in carcere in esecuzione, per l’appunto di un’ordinanza di custodia cautelare emessa in relazione alle accusa di maltrattamenti in famiglia consistiti in violenze fisiche e verbali attuate verso la moglie in presenza dei figli minori.