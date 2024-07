Cirò Marina, violenza sessuale su minorenne: arrestato 45enne

1 minuto per la lettura

Le coraggiose grida di aiuto della minorenne hanno sventato la violenza sessuale e portato all’arresto dell’uomo di 45 anni a Cirò Marina.

CIRÒ MARINA (CROTONE) – Un atto di violenza che a Cirò Marina, nei giorni scorsi, poteva avere conseguenze più gravi ma che è stato sventato grazie alla reazione coraggiosa della giovanissima vittima e all’intervento tempestivo aiuto un cittadino. Un uomo di 45 anni, residente a Cirò Marina ma originario di Cariati è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale.

Nei giorni scorsi una ragazza minorenne, mentre rincasava da scuola, è stata notata da un uomo a bordo di una Fiat 500 X grigia. L’uomo, dopo aver fatto inversione di marcia, ha iniziato a seguirla. La minore, impaurita, ha cercato rifugio nel suo condominio, ma l’aggressore pare l’abbia seguita anche là e assalita nell’androne.

Con grande forza d’animo, la minore ha reagito urlando e lanciando un mazzo di chiavi contro l’uomo. Le sue grida hanno attirato l’attenzione di un residente del palazzo che, senza esitare, è intervenuto in sua difesa. Il molestatore è scappato facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti della Squadra Mobile della Polizia di Crotone, diretti da Ugo Armano, che hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. La testimonianza della ragazza, quella della persona che l’ha soccorsa e le immagini delle telecamere hanno permesso di risalire all’identità dell’aggressore. Che in pochi giorni il 45enne residente a Cirò Marina è stato individuato.

L’uomo è stato rintracciato a Cirò Marina e arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata sulla minorenne. Su disposizione del gip di Crotone, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in attesa dell’interrogatorio di garanzia.