Tragedia a Cirò Marina, scontro auto-moto: morto un giovane

2 minuti per la lettura

Un giovane è morto a Cirò Marina in un incidente stradale, lo scontro è avvenuto nella notte tra un’auto guidata da una 19enne e la moto guidata dalla vittima

CIRÒ MARINA – In un tragico incidente stradale, accaduto intorno alle ore 00:50 di oggi, ha perso la vita il ventisettenne, Angelo Campolongo. Il giovane era sposato, padre di un bambino di dieci mesi e dipendente presso un autolavaggio. Originario di Cassano allo Ionio, ma residente ormai da molti anni a Cirò Marina, il ragazzo era alla guida della sua moto di grossa cilindrata, una Yamaha Z6, e stava percorrendo via della Libertà, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Panda, condotta da una diciannovenne del luogo, W.M., all’altezza di un incrocio. L’impatto frontale-laterale è stato violentissimo. Il centauro è riuscito con uno sforzo sovrumano a rialzarsi da terra per pochi istanti prima di crollare sull’asfalto esanime.

Sul posto sono giunti i carabinieri e due ambulanze del servizio 118, solo la seconda con il medico a bordo. I sanitari hanno trasportato la conducente della Panda in ambulanza presso l’ospedale di Crotone. Era in uno stato di choc. Da una prima ricostruzione dell’incidente mortale, effettuata dai carabinieri, l’impatto sarebbe avvenuto, nel momento in cui l’autovettura, percorrendo via della Libertà in direzione di via Roma, stava per svoltare a sinistra, in direzione di via Kennedy. In quel momento, la Panda sarebbe andata a sbattere contro la moto, che percorreva via della Libertà nel senso di marcia opposto.

La conducente dell’utilitaria è stata deferita alla Procura della Repubblica di Crotone per il delitto di omicidio stradale, anche al fine di poter procedere, con le garanzie previste dal codice di procedura penale, a tutti gli accertamenti necessari. Sono scattati immediatamente, sotto la direzione della Procura della Repubblica, gli accertamenti finalizzati all’esatta ricostruzione della dinamica dei fatti. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori dell’Arma sono finiti la moto e l’auto, quasi completamente distrutti e sottoposti a sequestro dagli stessi militari. In segno di lutto, il sindaco Ferrari ha annullato la festa per la Bandiera Blu, ch’era in programma per stasera. La notizia della morte di Angelo, un ragazzo solare, ha sconvolto la comunità locale. Straziante l’arrivo della moglie, Mikaela, con il bambino, e della mamma dello sfortunato centauro nel luogo dell’incidente. La coppia si era sposata circa due anni fa. “Era un grande lavoratore”, il commento della titolare dell’autolavaggio.