Automobile di Video Calabria distrutta da un incendio

CROTONE – Un’auto di proprietà dell’emittente televisiva Video Calabria è stata distrutta da un incendio durante la notte. L’auto era parcheggiata sotto la sede dell’emittentente in via Sculco, a Crotone. Sull’episodio, sul quale indagano le forze dell’ordine, è intervenuto questa mattina il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto

“Sincera vicinanza e piena solidarietà ai giornalisti, ai cameraman e ai tecnici dell’emittente televisiva Video Calabria, e all’editore Salvatore Gaetano, consulente esterno della Presidenza della Regione, per il vile atto intimidatorio subito – ha detto Occhiuto – non è accettabile che si utilizzi qualsiasi forma di minaccia o violenza per colpire chi è impegnato quotidianamente a fare buona informazione e a raccontare con professionalità ed equilibrio le vicende della nostra terra”.

“Sono certo che la squadra di Video Calabria non si lascerà intimorire dall’incendio ma proseguirà con più determinazione nella sua attività a servizio della collettività. Auspico – la conclusione di Occhiuto – che venga fatta al più presto piena luce sugli autori di questo detestabile gesto”.