Tragedia in spiaggia a Crotone, 47enne morto per la puntura di una vespa

2 minuti per la lettura

Tragedia in spiaggia a Crotone, un ingegnere 47enne in vacanza da alcuni parenti forse assalito da un sciame è morto per shock anafilattico dopo la puntura di una vespa

UN 47enne di nazionalità ucraina è morto ieri sera, 27 luglio 2024, in spiaggia a Crotone, nei pressi del camping Il Subacqueo, in seguito alla puntura di una vespa. Secondo le prime ricostruzioni uno sciame di vespe lo avrebbe assalito mentre si trovava in spiaggia. In soggetti allergici, la puntura di vespa può essere anche fatale in quanto può portare allo svilupparsi di una reazione violenta che può giungere fino allo shock anafilattico.

L’uomo, che secondo quanto appurato dai soccorritori, sapeva di essere allergico, avrebbe anche cercato di trovare riparo in mare tuffandosi in acqua nel tentativo di sfuggire agli insetti e alla loro puntura. Purtroppo malgrado il tentativo una o più vespe avrebbero punto l’uomo innescando la reazione allergica che lo ha portato a morire di lì a poco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato accertamenti, e la polizia, che ha fornito supporto per chiudere al traffico viale Magna Graecia nel tratto vicino alla scena della tragedia. Presenti anche i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

CROTONE, MORTO PER LA PUNTURA DI VESPA, ASSALITI ANCHE I SOCCORRITORI

Notevoli le difficoltà per il recupero del corpo dell’uomo proprio a causa della presenza di numerose vespe nella zona. Si sospetta, infatti, la presenza nella zona di un vespaio con relativo sciame di vespe le cui componenti avrebbero punto più persone, compresi alcuni agenti e i primi soccorritori. Tanto che questi ultimi hanno dovuto ricorrere a loro volta a impacchi di ghiaccio applicati sulle mani. La vittima, secondo quanto appurato successivamente, era un ingegnere ucraino che aveva deciso di trascorre a Crotone un breve periodo di vacanza presso alcuni suoi familiari residenti in città.