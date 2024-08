Crotone, sequestro di cocaina: arrestato 32enne, era già ai domiciliari

1 minuto per la lettura

Nonostante fosse ai domiciliari, il 32enne è stato trovato in possesso di oltre un chilo di cocaina, la teneva nel garage di un’abitazione.

ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE) – Un vero e proprio magazzino della droga è quello scoperto nel garage di un’abitazione a Isola Capo Rizzuto. Protagonista della vicenda, un 32enne già noto alle forze dell’ordine, arrestato dalla Squadra Mobile di Crotone.

Nei giorni scorsi, nel corso di una perquisizione domiciliare, gli agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto oltre mille euro in contanti. E nascosti nel garage c’erano ben 1,2 chili di cocaina suddivisa in panetti e involucri, oltre a sostanza da taglio. C’erano anche un bilancino di precisione e circa 100 dosi già pronte per lo spaccio.

L’uomo, era già ai domiciliari per precedenti reati legati datati al mese di marzo scorso e sempre reati di droga. Dopo il nuovo arresto, il 32enne che era agli arresti domiciliari è stato nuovamente tradotto in carcere su disposizione della Procura della Repubblica per la cocaina rinvenuta nella sua abitazione.