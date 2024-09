Santa Severina, scoperta piantagione da 100mila euro: due arresti

1 minuto per la lettura

Scoperta a Santa Severina, in un terreno occupato abusivamente, una piantagione di marijuana. Arrestati due uomini di 49 e 44 anni.

SANTA SAVERINA (CROTONE)- Nei giorni scorsi i carabinieri hanno portato alla luce una piantagione di marijuana a Santa Severina. Due uomini, di 49 e 44 anni, sono finiti in manette con l’accusa di coltivazione e detenzione di stupefacenti. I due uomini arrestati sono stati posti ai domiciliari.

I militari della Compagnia di Petilia Policastro, durante un’operazione mirata alla lotta contro lo spaccio, hanno fatto sorpreso in un terreno occupato abusivamente in località Armirò, frazione di Altilia. Qui, nascoste tra la vegetazione, hanno rinvenuto ben 22 piante di canapa indiana, alcune delle quali raggiungevano i 2,5 metri di altezza. Secondo una prima stima la sostanza stupefacente se immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 100mila euro. Tutta la piantagione è stata sradicata dai carabinieri e sequestrata. I due arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati posti ai domiciliari in attesa del giudizio.

Il ritrovamento della piantagione a Santa Severina ribadisce l’importanza della lotta al fenomeno della coltivazione di sostanze stupefacenti,un problema che affligge molte comunità. Le forze dell’ordine continuano a operare senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità.