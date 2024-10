Crotone, far West a Lampanaro: poliziotto uccide pizzaiolo dopo un incidente

3 minuti per la lettura

Il poliziotto insegue da Isola a Crotone il pizzaiolo e lo uccide ma rischia il linciaggio da parte dei familiari della vittima

CROTONE – Far West nel quartiere Lampanaro, dove nel primissimo pomeriggio Giuseppe Sortino, 37enne ispettore della polizia di Stato di origini siciliane, ha ucciso con un colpo di pistola al petto un pizzaiolo di 44 anni, Francesco Chimirri, padre di quattro figli, dopo un inseguimento innescato da un banale incidente, e poi ha rischiato il linciaggio da parte di amici e familiari della vittima finendo in ospedale, in prognosi riservata, con la mandibola fracassata. Il poliziotto, in borghese, stava per iniziare il suo turno in Questura a Crotone, dove da circa un anno è in servizio alla Squadra Mobile, quando si è visto superare da un’auto Dacia “Duster” che ha urtato contro lo specchietto della sua Peugeot. Ne è nato un inseguimento lungo la strada statale 106, dal bivio di Isola Capo Rizzuto fino al quartiere popolare di Crotone, dove abita Chimirri. L’uomo, noto anche come Tiktoker, dove aveva quasi 158mila follower, proprio a Isola gestisce una pizzeria da asporto in pieno centro, il “Roxy Bar” e stava rientrando a Crotone. Secondo quanto racconterà Sortino agli inquirenti, Chimirri lo aveva superato in maniera azzardata, provocando l’incidente e compiendo una serie di manovre spericolate.

LA COLLUTTAZIONE

Non è chiaro se Chimirri abbia chiamato qualcuno in suo “aiuto” durante il tragitto per Crotone. Appena è giunto nei pressi della sua abitazione, dopo aver imboccato il cavalcavia all’ingresso sud di Crotone e aver deviato per il quartiere Lampanaro, le due auto si sono fermate. Chimirri sarebbe sceso dalla sua e avrebbe tentato di aggredire il poliziotto, a quanto pare insieme ad altre persone. L’alterco è degenerato rapidamente in rissa. Il poliziotto ha usato lo sfollagente per difendersi dalle percosse di due, forse tre persone. Durante la colluttazione, ha estratto la pistola d’ordinanza e ha sparato tre colpi, uno dei quali ha raggiunto al petto la vittima.

IL POLIZIOTTO UCCIDE IL PIZZAIOLO A CROTONE: LA TRAGEDIA

Chimirri è morto durante il drammatico quanto inutile viaggio per l’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Nel frattempo, il padre del pizzaiolo e altri familiari sono scesi in strada percuotendo violentemente il poliziotto al viso. Durante l’aggressione, l’ispettore ha perso alcuni denti per strada. Alcune sequenze della scena sono state videoriprese con i telefonini dalla gente del luogo e sono divenute virali sui social. In uno dei video si sentono voci che urlano: “hanno ucciso mio padre”. In un altro video si nota Sortino a terra grondante sangue mentre la pistola è a terra.

LEGGI ANCHE: Sparatoria a Crotone, un morto e un ferito – Il Quotidiano del Sud

IL FERITO

Il poliziotto è stato soccorso dai sanitari del 118 di Crotone e trasportato all’ospedale Pugliese di Catanzaro dove dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico per le ferie al volto riportate. Non versa in pericolo di vita.

LE INDAGINI

Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo investigativo di Crotone, che stanno esaminando i filmati che circolano sui social ma anche quelli registrati dagli impianti di videosorveglianza. I carabinieri hanno faticato non poco a riportare la calma sul luogo della tragedia. I familiari della vittima, distrutti dal dolore, erano incolleriti. L’inchiesta è coordinata dal pm Alessandro Rho. Scarne le notizie fornite dagli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica di una tragedia assurda, che poteva essere evitata. Sono in corso di identificazione le persone che hanno partecipato all’aggressione di Sortino che, appena si riprenderà, sarà interrogato dal pm.