Agguato agli ultras Benevento: cinque tifosi del Crotone denunciati

Il gruppo di tifosi del Crotone, armati di mazze e passamontagna, hanno tentato di aggredire i supporters del Benevento lungo la statale 106.

CROTONE- Cinque tifosi del Crotone, tra cui tre già noti già destinatari dal provvedimento di Daspo, sono stati denunciati in stato di libertà, dai carabinieri, in seguito agli scontri avvenuti giovedì scorso dopo la partita contro il Benevento.

Gli scontri sono avvenuti lungo la statale 106 ionica, in zona “Torre” di Melissa. I tifosi della squadra campana stavano facendo ritorno a casa quando un gruppo di tifosi rossoblù hanno tentato di aggredirli. I tifosi crotonesi, sembra fossero armati di passamontagna, mazze e altri oggetti contundenti con cui avrebbero tentato di aggredire i sostenitori avversari.

Il tempestivo l’intervento dei CarabinieriI ha permesso di individuate e bloccate subito l’automobile dei presunti responsabili, in cui si trovavano i cinque tifosi del Crotone. All’interno dell’autovettura sono stati trovati anche due passamontagna, una mazza da baseball e un bastone in plastica. E, ancora, all’interno dell’autovettura c’era anche una maschera. Probabilmente questa era stata utilizzata, per nascondere il volto nel momento in cui è stato messo in atto il tentativo di aggressione.