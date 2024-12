Omicidio Chimirri, la versione di Sortino: «Ho sparato accidentalmente»

2 minuti per la lettura

Giuseppe Sortino, il poliziotto indagato per l’omicidio di Francesco Chimirri, offre la propria versione ai pm e ribadisce: «Ho sparato un colpo accidentalmente. Da quel momento non ho capito più nulla»

CROTONE – «Ho sparato un colpo accidentalmente. Da quel momento non ho capito più nulla». È quello che riuscì a dire, non senza difficoltà, mentre era ricoverato nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale San Giovanni di Dio, poche ore dopo la tragedia di Lampanaro, il poliziotto Giuseppe Sortino.

L’uomo, col volto tumefatto e senza più denti, era interrogato dai carabinieri del Reparto operativo di Crotone, che hanno condotto le indagini dirette dal pm Alessandro Rho. Poco dopo, Sortino sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati per l’omicidio di Francesco Chimirri, avvenuto durante una colluttazione mentre tentava di difendersi da una violenta aggressione. Per il tentato omicidio dell’agente sono finiti in carcere i familiari della vittima su ordine della gip Elisa Marchetto, che ha accolto la richiesta del pm.

OMICIDIO CHIMIRRI, LA VERSIONE DI GIUSEPPE SORTINO

«Mentre percorrevo la statale 106 in direzione di Crotone – è quello che riuscì a dire il viceispettore di polizia ripercorrendo il fattaccio del 7 ottobre scorso – notavo un’auto Dacia “Duster” che effettuava una serie di sorpassi pericolosi a zig-zag. Seguivo il veicolo che usciva allo svincolo sud di Crotone e subito dopo andava nella località Lampanaro. Scendevo dal veicolo e ai due occupanti della Dacia chiedevo conto della loro condotta».

A quel punto scatta l’aggressione. «Gli stessi mi aggredivano con calci e pugni al volto. Notavo anche persone che si univano ai due per colpirmi, uscite dalle palazzine del quartiere. A quel punto – aggiunge Sortino – estraevo la pistola e sparavo accidentalmente un colpo». Dopo quel momento, il buio.