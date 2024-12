Badante deruba anziani nel crotonese e tenta la fuga: denunciata

1 minuto per la lettura

A San Nicola dell’Alto, nel Crotonese, una badante ha derubato due anziani che accudiva, prelevando 11 mila euro e tentando la fuga all’estero.

SAN NICOLA DELL’ALTO (CROTONE)- Una vicenda quella avvenuta a San Nicola dell’Alto, nel crotonese, che getta un’ombra sulla fiducia che si ripone nelle persone che si prendono cura dei più fragili. Una badante trentenne è stata denunciata per aver derubato due anziani che accudiva. Avrebbe preso loro circa 11.000 euro e tentato poi la fuga in Georgia insieme ad un connazionale.

A svelare l’inganno è stato un vicino di casa, insospettito dagli strani movimenti della donna nei pressi dell’abitazione degli anziani. L’uomo ha contattato i carabinieri segnalando che la donna si era appena allontanata dalla zona a bordo di un’autovettura con targa straniera. Allertata la Centrale operativa dell’Arma, la vettura è stata intercettata e fermata sulla sulla statale 106. La coppia a bordo è stata sottoposta ad una perquisizione. Durante la perquisizione i militari hanno trovato nascosto sotto il sedile del passeggero, un borsello. All’interno c’erano 11 mila euro in banconote di vario taglio e di due biglietti aerei per la Georgia programmati per la mattina seguente.

Il ritrovamento del denaro, le modalità di custodia e le circostanze di tempo e di luogo, hanno indotto i militari ad effettuare ulteriori accertamenti. I militari hanno infatti voluto aaccertare la provenienza dei soldi ipotizzandone l’origine illecita. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che la donna, approfittando dell’ora tarda e del fatto che i due anziani di cui avrebbe dovuto prendersi cura dormivano, si sarebbe impossessata dalle somma di denaro per poi darsi alla fuga. I due anziani del crotonese contattati dai carabinieri hanno confermato l’ammanco del denaro che, successivamente, è stato loro restituito quanto trovato dalla loro badante.