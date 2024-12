Incendio in appartamento a Le Castella: due feriti

1 minuto per la lettura

L’incendio ha avvolto un appartamento a Le Castella costringendo i vigili del fuoco a un intervento tempestivo, due persone sono rimaste ustionate, un cane è stato salvato dalle fiamme.

CROTONE- Due persone sono rimaste ustionate a causa di un incendio nella loro appartamento della frazione Le Castella di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. Le fiamme hanno avvolto un appartamento situato al quarto piano di un edificio nel centro storico, costringendo due persone a chiedere aiuto.

I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno faticato non poco per domare le fiamme e mettere in salvo le due persone. I feriti, entrambi ustionati, sono stati trasportati d’urgenza presso l’ospedale di Crotone per le cure del caso. Nonostante la drammaticità dei fatti, c’è stata anche una nota positiva: grazie all’intervento dei vigili del fuoco, è stato possibile salvare un cane che si trovava all’interno dell’appartamento. L’animale, spaventato dalle fiamme e dal fumo, è stato trovato in una stanza e portato in salvo. Le cause che hanno originato l’incendio sono ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto.