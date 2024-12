Tragedia a Isola Capo Rizzuto, uomo morto schiacciato da un muletto

1 minuto per la lettura

Tragedia a Isola Capo Rizzuto dove un uomo di 52 anni è morto schiacciato da un muletto mentre trasportava del materiale per dei lavori in una abitazione

ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE) – Che triste destino per Gianpaolo Giordano, un 52enne emigrato nelle Marche che era rientrato in paese a Isola Capo Rizzuto, nella frazione Le Castella, per trascorrere il periodo delle festività natalizie con i suoi cari.

Mentre trasportava piastrelle con un muletto per svolgere lavori presso un’abitazione privata, in via Villaggio San Francesco, l’uomo ha perso il controllo del mezzo meccanico che si è ribaltato. Giordano è rimasto schiacciato ed è morto sul colpo. Lascia la moglie Elisabetta e quattro figli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per risalire alle cause precise del decesso e alla ricostruzione della dinamica. La notizia si è sparsa di bocca in bocca nel piccolo borgo e ha suscitato sconcerto.