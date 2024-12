Isola, accoltella l’ex cognata mentre dorme: fermata per tentato omicidio

2 minuti per la lettura

Accoltella l’ex cognata nel sonno: sarebbe il culmine dopo una serie di dissidi familiari il tentato omicidio del quale è accusata una 44enne di Isola

ISOLA CAPO RIZZUTO – Accoltella l’ex cognata mentre dorme in casa sua e finisce in carcere per tentato omicidio. Il fermo è scattato per Teresa Gualtieri, 44enne, che in tarda mattinata si sarebbe introdotta, approfittando del fatto che la porta era aperta, nell’abitazione di Saveria Arena, 29enne, e l’avrebbe colpita a un braccio e ad una gamba con un coltellino dalla lama di sette centimetri. Forse dopo l’ennesimo litigio tra le due donne, che abitano a distanza di poche centinaia di metri l’una dall’altra. L’aggressione sarebbe avvenuta alla presenza dei tre figli della ragazza ferita che hanno subito contattato i carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto.

I militari hanno raccolto diverse testimonianze per ricostruire la vicenda con esattezza. Al termine degli accertamenti, che si sono protratti per qualche ora, gli investigatori hanno informato il magistrato di turno, il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone Matteo Staccini. Ed è scattato un fermo per la 44enne.

I DISSIDI FAMILIARI

L’episodio sarebbe maturato in un contesto di dissidi familiari che si trascinavano da tempo. Arena, madre di tre figli, vive separata dal fratello dell’indagata nei confronti del quale è stato già disposto il braccialetto elettronico con divieto di avvicinamento. L’uomo è sotto processo per maltrattamenti dinanzi al Tribunale penale di Crotone. In questo procedimento, Arena si è costituita parte civile ed è assistita dall’avvocato Domenico Magnolia. Il legale di Gualtieri è, invece, l’avvocato Pasquale Le Pera, alla presenza del quale l’indagata è stata interrogata. Secondo la versione fornita dall’indagata, i fendenti sarebbero partiti durante una colluttazione. Ma è ancora tutto da appurare.

L’EVENTO SCATENANTE

A scatenare l’ira di Gualtieri, a quanto pare, sarebbe stato un episodio avvenuto nei giorni scorsi. Tra Arena e la sua ex suocera ci sarebbe stato un alterco dinanzi a un supermercato, alla presenza di diverse persone. L’indagata sarebbe quindi andata a casa di Arena col coltello con cui poi ha inferto diversi fendenti.

CONDIZIONI NON GRAVI

La giovane ferita non versa in gravi condizioni ed è fuori pericolo ma è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone che, dopo averla medicata, l’hanno dimessa nel pomeriggio. Nonostante non sia stata colpita in parti vitali, lo spavento è stato grande per la 29enne, che ha avuto un brusco risveglio.

IL PRECEDENTE

Da quanto è stato possibile apprendere, l’auto di Fabrizia Arena è stata incendiata nei giorni scorsi. Sono in corso accertamenti per appurare se si tratti di un’intimidazione in qualche modo riconducibile al contesto in cui è avvenuta l’aggressione ai suoi danni.