Incidente stradale a Steccato di Cutro, morto un uomo di Botricello

Un uomo di 52 anni, Francesco Elia, di Botricello, è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 106 jonica all’altezza di Steccato di Cutro

CUTRO – Che triste destino per Francesco Elia, un 52enne di Botricello morto in un brutto incidente sulla strada statale 106. L’ennesimo nel tratto all’altezza di Steccato di Cutro. Nello scontro tra una Fiat “Panda” e una Lancia “Y” ha perso la vita il conducente della Panda. Ma è grave il guidatore dell’altro veicolo, estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere contorte e trasferito all’ospedale di Catanzaro su un’ambulanza del 118. Anche il ferito è di Botricello, centro del Catanzarese limitrofo alla frazione costiera di Cutro.

L’auto di Francesco Elia

Sulle cause dell’incidente, forse frontale, sono in corso accertamenti da parte della Sezione crotonese della polizia stradale, impegnati a lungo nei rilievi. I carabinieri di Cutro si sono occupati di chiudere il tratto al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Elia viveva nel borgo di Botricello Superiore. Non aveva figli. Svolgeva lavori occasionali. A volte faceva anche il pescatore. Lascia una compagna di nazionalità straniera.

Nel sabato sera quel tratto della 106 è molto trafficato e sono numerosi gli automobilisti che si sono fermati per scendere dalle loro auto e raggiungere il luogo della tragedia. La notizia si è sparsa in un baleno e ha suscitato sconcerto a Cutro e Botricello. Steccato è la terra di mezzo tra le province di Crotone e Catanzaro. Ed è anche un borgo di pescatori. Per questo molti conoscevano Elia anche a Steccato.