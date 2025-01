Cirò Marina, doppia intimidazione al presidente provinciale Ance: danni all’auto e pala meccanica in fiamme

2 minuti per la lettura

Doppia intimidazione al presidente provinciale di Crotone dell’Ance, a Cirò Marina prima danneggiata l’auto poi incendiata una pala meccanica

CIRÒ MARINA – Mentre la gente andava a mangiare la pizza, al ristorante Kalhua, sul lungomare di Cirò Marina, una pala meccanica dell’impresa Icmb dell’imprenditore Giuseppe Sammarco, presidente provinciale di Ance, è andata a fuoco in seguito a un incendio doloso. Il proprietario del locale ha domato prontamente le fiamme evitando che il mezzo andasse interamente distrutto. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco hanno rinvenuto una tanica contenente liquido infiammabile, utilizzata dai soliti ignoti per appiccare il rogo.

Quando Sammarco è stato avvertito, era appena uscito dalla caserma dei carabinieri dove era andato per denunciare un’altra intimidazione, scoperta al mattino. Un furgone della sua impresa impegnata in un cantiere Anas sulla strada statale 106 a Soverato, dove sono in corso lavori per realizzare la rampa che porta all’ospedale, era stato danneggiato: sconosciuti hanno mandato in frantumi un vetro del mezzo. L’ipotesi ritenuta più concreta dagli investigatori è quella che porta a ricondurre la duplice intimidazione a una ripresa del racket delle estorsioni. Del resto, negli anni l’impresa ha subito uno stillicidio di danneggiamenti.

CIRÒ MARINA, INTIMIDAZIONE AL PRESIDENTE PROVINCIALE ANCE: I PRECEDENTI

L’episodio più recente risale al novembre 2023, quando fu dato fuoco a un mezzo in un cantiere sulla statale 18 a Mileto. Che i lavori sulla 106, in particolare, stuzzichino gli appetiti dei clan è risaputo. Dall’inchiesta della Dia, che nei giorni scorsi ha fatto luce sulle estorsioni ruotanti attorno al terzo megalotto, emerge che i dipendenti della ditta finita nel mirino sarebbero consapevoli che in Calabria è “matematico” che la ‘ndrangheta imponga la tangente del tre per cento sui lavori pubblici.

Immediate le reazioni di solidarietà. Il presidente di Ance Calabria, Roberto Rugna, e il vice presidente nazionale Giovan Battista Perciaccante hanno espresso vicinanza al collega Sammarco. «Davanti a queste ingiustizie, si rafforza la nostra volontà di lottare per la legalità e la sicurezza del nostro territorio», dicono.