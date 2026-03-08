Violenza domestica a Cotronei: Arrestata una donna per lesioni al compagno

1 minuto per la lettura

Attivato il Codice rosso a Cotronei per un episodio di violenza domestica, una donna è stata arrestata per maltrattamenti e lesioni verso il convivente.

COTRONEI (CROTONE) – Nonostante le statistiche vedano più spesso le donne nel ruolo di vittime, la cronaca del Crotonese registra un episodio di segno opposto che ha richiesto l’attivazione immediata del Codice Rosso. Durante la notte dell’ marzo 2026 i Carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro hanno tratto in arresto una donna, accusata di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti del proprio convivente. L’intervento dei militari è scattato in un’abitazione di Cotronei a seguito di una drammatica telefonata giunta alla Centrale Operativa: era l’uomo a chiedere aiuto, riferendo di una violenta lite domestica in corso e temendo per la propria incolumità.

Una volta sul posto, i carabinieri hanno trovato una situazione di estrema tensione. Secondo quanto accertato, la donna avrebbe colpito il compagno alla testa utilizzando un oggetto contundente, causandogli ferite che hanno reso necessario l’intervento dei sanitari.

COTRONEI, ARRESTATA UNA DONNA PER VIOLENZA DOMESTICA: UN INFERNO PROTRATTO NEL TEMPO

Oltre all’episodio violento della notte, gli investigatori hanno raccolto la testimonianza della vittima che ha delineato un quadro di vessazioni sistematiche. L’uomo ha riferito di essere sottoposto da tempo a comportamenti violenti e vessatori, sia di natura fisica che psicologica. Un clima di prevaricazione che gli avrebbe causato un costante stato di ansia e timore per la propria vita. Elementi tipici che configurano il reato di maltrattamenti. Alla luce della gravità dei fatti e del rischio di reiterazione, i militari hanno attivato le procedure d’urgenza previste dal Codice Rosso. Trattesi della normativa a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. La donna è stata arrestata e trasferita presso la casa circondariale femminile, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.