Tragedia sulla Statale 106 a Crotone: incidente tra auto e moto, morto un 37enne

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Incidente stradale sulla statale 106 a Crotone, violento scontro tra un’auto e una moto: morto poco dopo lo schianto il centauro

CROTONE – Tragedia nel primo pomeriggio lungo la strada statale 106, all’altezza dell’incrocio con via Fiume Esaro. Un violentissimo impatto tra un’automobile e una motocicletta è costato la vita a un uomo di 37 anni, un operaio crotonese di origini tunisine. La vittima viaggiava a bordo di una motocicletta Honda “Hornet” quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato lo scontro contro il lato guida di una Fiat “500” guidata da una donna, rimasta ferita e successivamente trasportata in ospedale.

Le condizioni del centauro sono apparse sin dal primo momento estremamente critiche, rendendo necessario richiedere il supporto dell’elisoccorso. Nonostante il rapido arrivo del velivolo e i ripetuti tentativi di rianimazione messi in atto sul posto dai sanitari del 118, il ragazzo è deceduto poco dopo lo schianto a causa dei gravi traumi riportati.

Nell’immediatezza del fatto sono giunte sul posto le pattuglie della Polizia Stradale e della Squadra Volante che hanno isolato l’area per svolgere i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.