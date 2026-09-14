Crotone, aggredisce la compagna in casa, sottoposto a fermo dalla Polizia

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Crotone, uomo fermato dalla Polizia. Le Volanti intervenute su richiesta della donna. Lesioni al braccio, prognosi di 7 giorni. Indagini su maltrattamenti ripetuti. La vittima è al sicuro

Un uomo è sottoposto a fermo di indiziato di delitto dalla Polizia di Stato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dopo aver aggredito la propria compagna all’interno dell’abitazione in cui vivono, a Crotone. L’intervento delle Volanti della Questura è scattato nella giornata di lunedì 14 settembre, su richiesta di aiuto della donna.

L’intervento delle Volanti e le condizioni della donna

Quando gli agenti sono arrivati nell’appartamento, l’uomo si era già allontanato. La donna, invece, presentava lesioni al braccio sinistro ed è stata subito accompagnata al Pronto soccorso per le cure del caso. Dopo la medicazione è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni.

Crotone, le indagini della Polizia, un quadro di violenze ripetute

Dagli accertamenti condotti dagli investigatori è emerso un quadro caratterizzato da ripetuti episodi di violenza fisica, accompagnati da condotte vessatorie di natura psicologica nei confronti della compagna. Sulla base di questi elementi, le Volanti hanno avviato le ricerche del compagno, rintracciandolo mentre tentava di fare rientro nell’abitazione familiare.

Il fermo e la messa in sicurezza della vittima

Alla luce degli elementi acquisiti, gli agenti hanno proceduto al fermo dell’uomo, eseguito presso il suo domicilio. Il soggetto è stato poi posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, chiamata a valutare la sua posizione nell’ambito del procedimento penale. La donna, dopo le cure in ospedale, è stata accompagnata in un luogo ritenuto idoneo a garantirne la sicurezza, lontano dalla situazione di pericolo.