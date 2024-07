Torre Melissa: revocato il divieto di balneazione

1 minuto per la lettura

Tornano alla normalità le spiagge di Torre Melissa, il commissario prefettizio Francesco D’Alessio ha revocato il divieto di balneazione.

TORRE MELISSA (CROTONE)- Revocato il divieto di balneazione a Torre Melissa. Con un’ordinanza il commissario prefettizio Francesco D’Alessio, del comune di Melissa, ha disposto la revoca del divieto che nei giorni scorsi era stato imposto a seguito di un controllo dell’Arpacal, che aveva riscontrato la presenza, in quantità eccessive, dell’ostreopsis ovata, un’alga potenzialmente tossica.

La decisione presa dal commissario D’Alessio si determina proprio grazie ad una nota emessa dal Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (Arpacal) Michelangelo Iannone. Come si legge nell’ordinanza «anticipando gli esiti analitici favorevoli delle analisi effettuate sui campioni di acqua» ha comunicato che è possibile, «sin da questo momento, consentire l’accesso alle aree precedentemente inibite alla balneazione». Rappresentando altresì che «Arpacal continua, come dettato dalle norme, il monitoraggio costante dei punti interessati».