COSENZA – Doppia scossa di terremoto in Calabria; la prima scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata, alle ore 03:40, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al largo della Costa Ionica Cosentina. L’evento è stato localizzato a una profondità di 21 chilometri, con epicentro in mare. Qualche ora più tardi, alle ore 6,24, i sismografi dell’Ingv hanno registrato una nuova scossa di terremoto, questa volta con epicentro a Cirò (Crotone), di magnitudo 2.3. Per entrambe le scosse di terremoto in Calabria, per il momento, non sono stati segnalati danni.