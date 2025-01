Maltempo, allerta arancione a Crotone: Coc attivo e scuole chiuse

1 minuto per la lettura

Crotone in allerta arancione: scuole chiuse e misure di sicurezza rafforzate. Il sindaco Voce ha attivato il Coc e disposto la chiusura di strade e parchi per fronteggiare il maltempo.

CROTONE- A seguito dell’allerta meteo di livello Arancione diramata dalla Protezione Civile regionale per la giornata di domani, 14 gennaio 2025, il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha adottato una serie di misure precauzionali per garantire la sicurezza dei cittadini.

Tra le prime decisioni, il primo cittadino ha convocato il Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile. Il Coc resterà operativo 24 ore su 24 con uomini e mezzi pronti a monitorare la situazione e ad intervenire in caso di emergenze.

SCUOLE CHIUSE, TRA I PROVVEDIMENTI DISPOSTI DAL SINDACO DI CROTONE

È stata disposta, allo steso tempo e a scopo precauzionale, la chiusura delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il provvedimento è per martedì 14 gennaio 2025. Disposta anche la chiusura di via Volturno nel tratto che attraversa il torrente Cacchiavia. Inoltre, è stata disposta a scopo precauzionale, sempre per domani la chiusura della Villa Comunale. Compresi i parchi e giardini, del cimitero cittadino e del cimitero di Papanice.

La Protezione Civile raccomanda di seguire i canali ufficiali per ulteriori comunicazioni e aggiornamenti.