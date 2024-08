Lo chef multistelle e la Morise prossimi alle nozze

3 minuti per la lettura

FERVONO i preparativi delle nozze tra la conduttrice televisiva e showgirl, Roberta Morise, e lo chef pluristellato, Enrico Bartolini. La coppia si unirà in matrimonio il 31 agosto a L’Andana, nel cuore della Maremma Toscana, in una splendida tenuta, coronando il proprio sogno d’amore, dopo la nascita del loro primogenito, Gianmaria, avvenuta il 24 maggio scorso. Ecco perché, ieri, Enrico e Roberta hanno lasciato la cittadina per raggiungere con un volo aereo, intanto, la casa di Milano, dove abitano abitualmente. A Cirò Marina, durante un soggiorno che si è protratto dal 29 luglio sino a ieri, hanno fatto una vita abbastanza ritirata. Si sono concessi solo una festa molto sobria, il 10 agosto, per il battesimo del piccolo Gianmaria, qualche bagno nel mare di Punta Alice, bandiera blu per la 24esima volta, e una cena al ristorante “Borgo Antico” di Cirò.

«Roberta ha voluto fortemente che il battesimo fosse celebrato a Cirò Marina per consentire ai nostri nonni materni di essere presenti, visto che non se la sentono di venire in Toscana per problemi di salute», sottolinea Mariana Morise, la sorella di Roberta. Il marito di Mariana, Salvatore Flori, e un’amica comune, Elisa, il cui nomignolo è “Totta”, sono stati rispettivamente il padrino e la madrina di battesimo di Gianmaria. «Mia sorella indosserà al suo matrimonio un abito estremamente semplice, anche perché l’atmosfera sarà bucolica, e sarà pure una sposa poco abbronzata», anticipa Mariana, che è mamma di Giovanni e di Mimì, due bellissimi bambini. «I miei figli- riprende a dire- hanno ereditato i lineamenti dalla famiglia Morise, mentre Gianmaria è biondo platino come il papà Enrico».

Le due sorelle Morise sono legatissime tra loro: la morte prematura del padre, Mimì, le ha rese quasi inseparabili ed entrambe hanno un rapporto simbiotico con la madre, Lina. Da quando, comunque, lo chef Bartolini è entrato nelle loro vite, le tre donne Morise hanno raggiunto una serenità prima sconosciuta. «Enrico è semplice, umile, accomodante e soprattutto molto galante», evidenzia Mariana. «C’ero anch’io al ristorante Borgo Antico- aggiunge – e c’era un’atmosfera suggestiva per la vicinanza del castello Carafa Giglio». Sono stati accolti dai proprietari del locale, il primo wine restaurant sorto nel borgo collinare di Cirò, ossia dai coniugi Mario Caruso e Pina Scigliano, entrambi avvocati, e dal comme rcialista Enrico Scigliano, nonché dalle due bravissime cuoche, Caterina Baffa e Franca Morelli. Ed è stato conquistato dai piatti tipici cirotani Bartolini, lo chef più stellato d’Italia con le sue tredici stelle Michelin, il secondo al mondo a pari merito con Martin Berasategui e Pierre Gagnaire. Due piatti, in particolare, hanno meritato il suo apprezzamento, gli occhjnivuri/a, che sono i fagiolini dall’occhio nero, e a vajanedda, che sono i fagiolini dal baccello piatto, conosciuti anche come “fagiolini corallo”. Gli sono piaciuti, pure, i peperoni ripieni. Fatto è che lo chef pluristellato si è congratulato con le due giovani cuoche. Probabilmente, sperimenterà queste ricette nella sua trattoria, che si trova nell’esclusivo resort “L’Andana” ed è dedicata alla più autentica cucina del territorio.

Classe 1979, originario di Castelmartini, in Toscana, Enrico Bartolini è l’unico chef nella storia della Guida Michelin ad aver conquistato quattro stelle in un sol colpo, due delle quali al ristorante che porta il suo nome all’interno del Mudec- Museo delle Culture di Milano. «Il suo è un percorso personale e imprenditoriale in costante crescita nel mondo dell’alta ristorazione», come si legge in una recensione. Lo chef per Mariana Morise è, tuttavia, “l’uomo giusto” per la sorella Roberta, che si è rivelata, sin da subito, una mamma perfetta. «È solo un po’ troppo apprensiva – osserva- ma è comprensibile trattandosi del suo primo figlio». Tra Enrico Bartolini e Roberta Morise è stato amore a prima vista. Raccontano le cronache mondane che lui ha avuto un colpo di fulmine, appena l’ha vista nel suo ristorante di Dubai. L’ha quindi invitata a cena in uno dei suoi ristoranti toscani e da quel giorno è iniziata la loro storia d’amore.