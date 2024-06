A Roma ritorna il Rino Gaetano day

2 minuti per la lettura

IL RICORDO di Rino Gaetano non cede alla tirannia del tempo e a 43 anni dalla sua scomparsa il cantautore crotonese conquista ancora grande attenzione da parte del pubblico. Oggi, proprio in sua memoria, si terrà a Roma la quattordicesima edizione del Rino Gaetano day a Testaccio Estate, Città dell’Altra Economia. La capitale, dove Gaetano è cresciuto artisticamente, ha scelto ancora una volta di celebrare la sua storia musicale attraverso un percorso di immagini, ricordi, emozioni e canzoni. L’iniziativa, fortemente voluta e organizzata da Anna e Alessandro Gaetano (la sorella e il nipote dell’artista), accoglie ogni anno migliaia di spettatori che rinnovano l’interesse verso un repertorio forte di essere attuale nella sua ironia e nella sua capacità di trasmettere ideali e immagini vivide.

L’evento inizierà alle ore 18 con Cosmonauti Borghesi, Elisa Benetti e Milano84 e per la prima volta consentirà di ascoltare la voce di Rino in audio spaziale. Seguirà una selezione di brani ascoltati da Rino e scelti da Alessandro Gaetano tra gli oltre 500 vinili della personale collezione dell’artista. Sul palco, immancabile, la Rino Gaetano Band, la tribute ufficiale del cantante nonché parte del progetto fondato nel 1999 dalla sorella Anna. Formata dal nipote del cantautore Alessandro Gaetano (voce, chitarra acustica e percussioni), Ivan Almadori (voce e chitarra acustica), Alberto Lombardi (chitarra elettrica e cori), Fabio Fraschini (basso), Marco Rovinelli (batteria), Michele Amadori (tastiere e cori), nei venticinque anni di attività, ha calcato i palchi di tutta la penisola, condividendo momenti sonori con i tanti fan che amano e ascoltano la musica di Rino, e soprattutto con quanti non lo conoscono ancora, così da dare ancora voce alle parole dei suoi testi attraverso canzoni piene di originali spunti sulla vita.

Ma sul palcoscenico ci saranno anche molti giovani artisti che a Rino si sono ispirati raccogliendone l’eredità e che nella manifestazione troveranno lo spazio per proporre la loro musica. In questa nuova edizione dell’evento l’organizzazione ha scelto, poi, di porre la propria attenzione sulla sicurezza stradale, ospitando il progetto Pes – dell’Associazione Familiari e Vittime della strada, poiché fu proprio a causa di un incidente stradale e al mancato obbligo di indossare la cintura di sicurezza che il cantautore perse la vita nel 1981.

Per tutti i fan, intanto, dal 31 maggio è disponibile l’esclusiva ristampa del primo storico album dell’artista crotonese a 50 anni dalla prima uscita. “Ingresso libero” è acquistabile nei formati vinile 180gr Black Remastered in 192 Khz con copertina originale apribile che riporta internamente un breve racconto scritto da Rino Gaetano e i testi delle canzoni, anche in edizione limitata numerata con in più due fotografie inedite di Piero Togni; e Picture Vinyl con stampata la copertina dell’album.