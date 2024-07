A Isola Capo Rizzuto nasce il Japigi Reggae festival

4 minuti per la lettura

A Isola Capo Rizzuto nasce Japigi Reggae Festival, 4 giorni (dall’8 all’11 agosto) al Camping San Paolo, dedicati alla musica reggae

MUSICA, condivisione e paesaggi, tutto questo è il Japigi Reggae Festival, l’evento dedicato alla musica reggae che debutta ufficialmente sulla scena dei festival calabresi con la sua prima edizione. Il primo festival reggae che viene ospitato in Calabria, ad Isola Capo Rizzuto e che si svolgerà nella seconda settimana di agosto, dall’8 all’11, al Camping San Paolo.

Quattro giorni di showcase e dj set, con alcuni dei migliori artisti della scena reggae italiana. Un festival che nasce dalla volontà di Michela e Giada, che gestiscono l’area, e che per l’occasione hanno coinvolto Bunna di Africa Unite, in qualità di direttore artistico.

BUNNA SUL JAPIGI REGGAE FESTIVAL: «VOGLIAMO DAR VOCE A CHI COME NOI CREDE NELLA FORZA DELLA MUSICA»

«Onorato di essere stato coinvolto in questo progetto – ha dichiarato Bunna – ho subito pensato che avrei potuto dare risalto a degli artisti di talento tra quelli che, a parer mio, meglio rappresentano l’attuale scena reggae italiana. Il Japigi Reggae Festival non è solo un’occasione per ascoltare della musica di livello ma è un vero e proprio viaggio attraverso le vibrazioni positive del reggae, un genere che da sempre incarna messaggi di amore, unità e rivoluzione. Vogliamo creare una situazione che dia voce a chi, come noi, crede nella forza, non solo ludica, della musica».

E lancia un invito: «Ad unirvi a noi in questa avventura, a lasciarvi trasportare dalle sonorità del reggae, a scoprire talenti e a vivere un’esperienza che, siamo sicuri, vi arricchirà. Il Japigi Reggae Festival è un sogno che diventa realtà, un sogno che vogliamo condividere con tutti voi. Vi aspettiamo numerosi, con il cuore aperto e la voglia di celebrare insieme la musica, l’amore e la bellezza della nostra terra (Bunna ha origini calabresi; ndr)».

IL PROGRAMMA DEL JAPIGI REGGAE FESTIVAL A ISOLA CAPO RIZZUTO

Davvero ricca la programmazione del festival, attraverso live e dj set con accurate selezioni musicali.

Giovedì 8 agosto

Si comincia, giovedì 8 agosto, con Gioman & Killacat, “fratelli” calabresi che da anni infuocano palchi e microfoni di tutta Italia, diventati una delle colonne portanti della scena reggae/dancehall nostrana ed europea. Assieme a loro anche Big Simon – uno dei due leader del gruppo Krikka Reggae, che presenta un repertorio di brani originali dove il dialetto lucano si mischia alla musica giamaicana – e La Marina, una delle voci più rappresentative del raggamaffin salentino, l’originale “Ragga furmatu fimmena” come ama definirsi lei stessa. La selezione musicale è poi affidata a Lampa Dread, uno dei fondatori del progetto One Love Hi Powa e Papa Ozne aka Enzo Casella, noto dj e promoter della scena reggae italiana sin dalla prima ora.

Venerdì 9 agosto

Venerdì 9 agosto, invece, protagonisti indiscussi saranno: Jovine, primo degno rappresentante del cantautorato pop folk partenopeo di ultima generazione e Attila, cresciuto musicalmente in Salento, nei suoi brani mischia la tradizione del reggae, l’energia della dancehall e le influenze dell’hip hop. Le selezioni musicali saranno affidate a Mujina Crew: nati dall’unione di più realtà musicali cosentine, attivi da ben 18 anni, vantano produzioni che hanno visto come ospiti artisti di fama nazionale e internazionale e sono oggi considerati una vera e propria icona reggae della città di Cosenza e parte integrante del movimento dancehall nazionale. Sempre venerdì, sarà inoltre possibile ballare sulle selezioni musicali di Mario Dread, dj Mc e membro di Cool Runnings Sound.

Sabato 10 agosto

Sabato 10 agosto saliranno sul palco del Japigi Lion D, artista che grazie alla musica reggae si è riconnesso con le sue radici africane. I suoi brani parlano di amore, pace e fratellanza e di lotta alle ingiustizie sociali, è considerato tra i migliori cantanti della nuova scena reggae europea. Nella stessa sera ci sarà lo showcase di Rankin’ Lele e Papa Leu, tra i più noti e rispettati artisti del raggae salentino. Sullo stesso palco, il sabato, anche Manlio Calafrocampano, celebre per l’energia dei suoi concerti live, le sue abilità vocali e il suo stile che va dal reggae roots alla jugle passando per la dacehall. Manlio Calafrocampano si dividerà tra il suo showcase e il dj set condiviso con Dj Elena, dj ufficiale del collettivo dell’hinterland crotonese Compari Sodi.

Domenica 11 agosto

Domenica 11 si chiude con il live set di Raphael: si è esibito in quasi tutti gli stati europei, in Messico e Giamaica, ha pubblicato una serie di album e singoli di successo che continua a portare in giro per l’Italia e non solo. Sul palco anche Raina, uno dei fondatori della Villa Ada Posse, storica crew reggae romana, attivo da più di trent’anni come solista, dj e producer. Poi in consolle per il gran finale Manlio Calafrocampano, Dj Elena dei Compari Sodi e Mario Dread.