Crotone, “L’Hera della Magna Grecia”: due stelle del violino in concerto il 27 e 28 dicembre

Crotone, “L’Hera della Magna Grecia”: Yun Tang e Pavel Berman, due stelle del violino in concerto il 27 e 28 dicembre.

CROTONE – Crotone si prepara a vivere due serate memorabili all’insegna della grande musica, grazie alla 44ª Stagione concertistica “L’Hera della Magna Grecia”. Due artisti di fama internazionale, Yun Tang e Pavel Berman, saranno i protagonisti di due appuntamenti imperdibili in programma il 27 e il 28 dicembre all’Auditorium dell’Istituto Pertini.

“L’HERA DELLA MAGNA GRECIA”

Il progetto artistico “L’Hera della Magna Grecia” si conferma vetrina culturale di eccellenza, ideato dal direttore artistico Fernando Romano e dalla presidente della Beethoven Acam, Maria Rosa Romano. Con un ricco calendario di eventi “L’Hera della Magna Grecia” si conferma un progetto culturale di rilevanza nazionale, finanziato dal Ministero della Cultura e dalla Regione Calabria nell’ambito del programma PAC Calabria 2014-2020, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Crotone.

Due serate che mettono in luce non solo l’altissima qualità artistica degli interpreti, ma anche l’impegno del territorio nel valorizzare la cultura musicale. Gli appassionati di musica classica non possono mancare a questo doppio appuntamento che promette di arricchire il panorama culturale calabrese con emozioni e bellezza senza tempo.

VENERDÌ 27 DICEMBRE: YUN TANG IN CONCERTO

La prima serata, prevista venerdì 27 dicembre alle ore 20.30 all’Auditorium dell’Istituto Pertini di Crotone, vedrà l’esibizione della violinista cinese Yun Tang, vincitrice del prestigioso Premio “Rodolfo Lipizer” 2024. Classe 1992, Yun Tang si è affermata come una delle interpreti più promettenti della scena internazionale, grazie a un talento che unisce una tecnica impeccabile e un’espressività raffinata.

La sua formazione vanta studi con maestri di fama mondiale, tra cui Pierre Amoyal e Rainer Schmidt, e riconoscimenti in competizioni di spicco come il Mozart International Violin Competition e il Concorso Ruggiero Ricci. Yun Tang ha calcato i palchi dei principali festival internazionali, collaborando con orchestre di alto profilo come la China Philharmonic e la Stuttgart Chamber Orchestra.

A Crotone, Yun Tang sarà accompagnata dai 14 archi dell’Orchestra da Camera “Orfeo Stillo”, composta da giovani musicisti calabresi e diretta dal Maestro Fernando Romano, per un programma che promette eleganza e intensità.

SABATO 28 DICEMBRE: PAVEL BERMAN IN CONCERTO

Sabato 28 dicembre, alle ore 19.00, sarà la volta di Pavel Berman, considerato uno dei più grandi violinisti al mondo. Figlio d’arte del celebre pianista Lazar Berman, Pavel ha conquistato la scena internazionale sin da giovanissimo, aggiudicandosi il prestigioso Premio Paganini a soli 17 anni e, poco dopo, il Concorso Internazionale di Violino di Indianapolis.

La sua carriera lo ha visto collaborare con orchestre di fama globale, tra cui la Staatskapelle di Dresda e la Dallas Symphony Orchestra, ed esibirsi in location iconiche come Carnegie Hall, il Théâtre des Champs-Élysées e il Teatro alla Scala.

Accompagnato dall’Orchestra “Harmonia Nobile”, rinomata per la sua eccellenza tecnica e musicale, Berman proporrà un repertorio che renderà omaggio ai giganti della musica classica, tra cui Mozart e Schubert, promettendo al pubblico un’esperienza musicale di rara intensità.