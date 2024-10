Torna la vittoria per il Crotone che batte il Taranto in rimonta

3 minuti per la lettura

Vittoria dopo l’iniziale svantaggio all’Ezio Scida per il Crotone che batte il Taranto per 2-1 con le reti di Silva e Tumminello

CROTONE: D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Schirò; Silva, Spina (31’st Vitale), Oviszach (13’st Tumminello), Gomez (43’st Chiarella). In panchina: Sala, Martino, Rispoli, Armini, Groppelli, Stronati, Kostadinov, Cantisani, Aprea, Rojas, Akpa Akpro, Kolaj. Allenatore: Longo.

TARANTO: Del Favero; Shiba, De Santis, Verde (19’st Papazov), Mastromonaco (43’st Sacco), Speranza (43’st Giovinco), , Matera, Varela (19’st Schirrù), Contessa; Zigoni (27’st Battimelli), Fabbro. In panchina : Meli, Marong, Picardi, Guarracino, Garau, Schirru, Fiorani, Iervolino, Ardizzone, Vaughn. Allenatore: Gautieri.

Ciò che contava era il risultato, in un modo o nell’altro bisognava vincere: il Crotone ci riesce ma non senza soffrire. In uno Scida non certo gremito, il Crotone vuole tornare a sorridere, dall’altra parte un Taranto in acque agitate dal punto di vista societario, in giornata si saprà di più e quasi il campo passa in secondo piano. Longo si affida al suo undici più collaudato con Silva, Oviszach e Spina alle spalle di Gomez, ancora in panchina Tumminello, per Gautieri sarà 3-5-2.

Al 5′ Crotone in avanti con Gomez che cerca di servire Silva ma la difesa del Taranto allontana. È il 14′ quando arriva la prima vera chance pericolosa per il Crotone con Spina, l’esterno d’attacco calabrese che riceve un buon pallone da Silva e va al tiro con respinta di piede di Del Favero. Al 23′ e 24′ ci provano rispettivamente Gomez e Giron, il primo fa il solletico a Del Favero, il secondo con il suo tentativo che va fuori di molto.

VITTORIA SOFFERTA PER IL CROTONE CONTRO IL TARANTO

Grande occasione al 29′ per il Crotone dal calcio d’angolo di Oviszach con Di Pasquale che gira al volo con super parata di Del Favero. Al 43′ il Crotone va vicino al gol del vantaggio. Grande azione personale di Silva che supera due avversari e va al tiro. La sfera si stampa sulla traversa con Del Favero che forse la tocca leggermente. La prima frazione termina qui a reti bianche, con un ritmo di certo non esaltante ma con la sensazione che qualcosa nella ripresa si possa smuovere.

Al 3′ su calcio di punizione di Contessa il difensore tarantino Shiba interviene con un bel colpo di piatto al volo e supera D’Alterio. Pochi minuti dopo, al 6′, prova a dare la sveglia Gomez, il suo tentativo su calcio di punizione finisce di poco fuori. Al 13′ tocca a Tumminello per provare a ribaltarla. Il Crotone trova il pari al 14′. Guerini sbaglia in maniera maldestra la conclusione. Ma Silva con un bolide di sinistro batte Del Favero che non può nulla, la gara si riapre completamente. Al 24′ ci prova Tumminiello per il Crotone ma il suo tiro è deviato in corner da Del Favero.

La gara viene fortemente condizionata da una pioggia fortissima che si abbatte sullo stadio Ezio Scida. Al 35′ rimonta completata con Tumminello: passaggio di Schirò per Silva il quale va al tiro con sfera che termina sulla coscia dell’attaccante calabrese e termina in rete beffando Del Favero. Sotto la pioggia, girandola di cambi dall’una e dall’altra parte: Sacco e Giovinco nel Taranto, Chiarella al posto di Gomez per questi ultimi istanti di gara. Il palo ferma Chiarella che con un tocco sotto stava per chiudere definitivamente la gara, si resta sul due a uno ma ora il Crotone controlla in scioltezza. Ma non c’è più tempo, il Crotone torna alla vittoria non senza soffrire, ma in questa fase e con queste condizioni atmosferiche ciò che conta era il risultato che è arrivato, testa alla prossima.