Tajani in visita al presidente Occhiuto in ospedale

Il vicepremier Tajani ha incontrato il governatore Occhiuto nella clinica in cui sta facendo riabilitazione dopo l’intervento al cuore

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, leader di Forza Italia, ha fatto visita – sabato 14 dicembre in mattinata – al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Fi.

Occhiuto: «Grazie Antonio Tajani»



Il vice premier ha incontrato il governatore nella clinica nella quale Occhiuto sta facendo riabilitazione dopo l’intervento cardiochirurgico al quale si è sottoposto una decina di giorni fa. A riferirlo è lo stesso Roberto Occhiuto su X postando una foto insieme a Tajani: «Iniziata la giornata con una bella visita del leader del mio partito, grazie Antonio Tajani», scrive Occhiuto. Il giorno prima il presidente della Regione Calabria era intervenuto sui suoi canali social parlando del suo recupero e della voglia di tornare nel più breve tempo possibile ai suoi impegni istituzionali: «Sto meglio, ma sono un po’ arrabbiato perché pensavo di poter tornare a lavorare. Invece riesco a fare solo qualche telefonata o qualche call. Mi stanco molto nel parlare» confessa.

Tajani a Reggio Calabria ospite ad un convegno sui minori non accompagnati



Il ministro degli Esteri ha anche partecipato a Reggio Calabria ad un convegno sul tema “Minori non accompagnati. Storie, sogni, speranze”, organizzato in occasione del decimo anniversario dell’apertura della struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati “Casa dell’Annunziata”. Una occasione per riflettere sull’accoglienza dei migranti più vulnerabili e celebrare i dieci anni della Casa dell’Annunziata, un esempio virtuoso nel panorama dell’assistenza ai minori stranieri soli. Il convegno, organizzato per celebrare il decennale della Casa dell’Annunziata, ha rappresentato anche un momento di confronto sulle sfide dell’accoglienza. La struttura, che coniuga un ambiente familiare con una gestione professionalizzata, è diventata un punto di riferimento per rispondere al bisogno di protezione, integrazione e promozione della vita indipendente dei minori migranti soli.Nel suo discorso, il Ministro ha voluto sottolineare il suo impegno personale verso il fenomeno migratorio, ricordando la sua esperienza in Africa.