Tirocinanti, Ponte e 106: la Calabria nella manovra finanziaria

Approvata in Senato la manovra finanziaria: dal Ponte sullo Stretto ai tirocinanti, ecco nel dettaglio le misure che riguardano la Calabria

TIROCINANTI, Ponte sullo Stretto, opere pubbliche e un nuovo campus universitario. Da ieri la manovra di Bilancio del Governo Meloni è legge e con lei anche una serie di misure che riguardano la Calabria. Facciamo il punto.

TIROCINANTI ED EX LSU

Una nuova norma, introdotta con emendamento del deputato azzurro Francesco Cannizzaro (primo firmatario), consente alle amministrazioni pubbliche calabresi – non solo ai Comuni, stavolta – di assumere a tempo indeterminato ex tirocinanti di inclusione sociale, fino al 31 dicembre 2026, anche come lavoratori sovrannumerari, in deroga al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente. Viene anche meno il requisito di essere già utilizzati dalle amministrazioni comunali della medesima regione.

Una norma che favorisce le stabilizzazione, rimuovendo alcuni ostacoli normativi, ma certo non basterà da sola a raggiungere lo scopo: servono le risorse e al momento sono disponibili solo 5 milioni di fondi nazionali. Il bacino degli ex tirocinanti calabresi conta circa 4mila unità. Per gli ex Lsu e Lpu calabresi – prevede poi un altro comma spinto sempre da Cannizzaro – è prevista la possibilità di procedere con 70 assunzioni in deroga, nei limiti delle risorse stanziate dalla Regione.

Infine, per gli ex tirocinanti ministeriali è prevista la possibilità di un rinnovo dei contratti per un periodo non superiore a dodici mesi.

PONTE SULLO STRETTO

La manovra del governo rimodula la copertura finanziaria del Ponte sullo Stretto e aumenta le risorse disponibili, stanziando 1 miliardo e mezzo circa di fondi ulteriori. La rimodulazione delle risorse riduce le somme a carico dello Stato e incrementa quelle prelevate dal Fondo di sviluppo e coesione destinato alle Regioni del Mezzogiorno. In particolare, l’emendamento del leghista Molinari prevede una riduzione di 2 miliardi 350 milioni di euro dei fondi statali, che passano quindi da 9 miliardi 312 milioni a 6 miliardi 962 milioni di euro, e si prevede un ulteriore apporto di risorse dal Fondo di sviluppo e coesione per 3 miliardi 882 milioni. Soldi che di aggiungono al miliardo e 600 milioni prelevato lo scorso anno dalle risorse Fsc di Calabria e Sicilia.

La nuova disposizione prevede quindi un finanziamento aggiuntivo per la realizzazione del Ponte pari a un miliardo e mezzo. Un comma ulteriore, aggiunto in fase di discussione parlamentare, prevede inoltre un’autorizzazione di spesa per la realizzazione delle relative opere connesse pari a complessivi 500 milioni di euro.

Ma perché si aumentano le risorse destinate al Ponte? La relazione tecnica che accompagna la manovra chiarisce che il maggior fabbisogno è riconducibile agli ulteriori oneri derivanti dalle nuove norme di sicurezza e dall’aggiornamento del progetto definitivo (per 800 milioni).

STATALE 106

Anche in questo caso, con l’emendamento Molinari, si prevede una rimodulazione dei fondi stanziati per la statale 106, spostando parte dei finanziamenti sul Fondo di sviluppo coesione e aumentando le risorse con l’aggiunta di 270 milioni. Fondi che serviranno a finanziare il maggior fabbisogno, comunicato da Anas, per gli interventi nel tratto Sibari-Corigliano Rossano.

CAMPUS DEL MEDITERRANEO

La manovra, con un emendamento anche qui presentato da Cannizzaro, ha stanziato 4 milioni di euro per l’Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria, destinati alla realizzazione del Progetto “Campus Universitario del Mediterraneo”, con annesso student housing destinato agli studenti meritevoli e bisognosi. Le somme serviranno per acquisire e ristrutturare gli immobili necessari. Si interverrà su un complesso edilizio in dismissione, composto da tre fabbricati principali per una superficie complessiva di 3.300 mq, circondati da ampi cortili e spazi all’aperto per oltre 4.700 mq. Un altro studentato sarà realizzato – i lavori qui sono già in corso – in un immobile di proprietà dell’ateneo, composto da sei piani. Infine, l’ultimo intervento progettuale si basa sulla ristrutturazione di diversi edifici esistenti e sul completamento di due fabbricati, da 2.500 mq e da 1.800 mq, da destinare a foresteria e uffici dedicati agli spin-off universitari.

VALLATA DEL GALLICO

Ancora su iniziativa di Cannizzaro – finito peraltro nel mirino, insieme ad altri deputati azzurri, dei colleghi di Forza Italia per l’eccessiva ‘autonomia’ nella spartizione delle risorse, secondo una ricostruzione di Repubblica – la manovra destina 3 miliardi 800 milioni in due anni alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza e riqualificazione di strade e immobili o edifici pubblici, anche di interesse storico-religioso, compresi nei comuni della Vallata del gallico in provincia di Reggio Calabria.

OPERE PUBBLICHE

Un’ulteriore norma, inserita dalla Camera dei Deputati, incrementa l’importo del contributo assegnato dalla legge di bilancio 2023 alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche. L’importo del contributo è incrementato di 1 milione di euro per l’anno 2025, 3,1 milioni per l’anno 2026 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Queste risorse aggiuntive sono ripartite tra i comuni della Calabria con delibera della giunta regionale.

INTERVENTI PER I COMUNI COSTIERI DI CALABRIA E SICILIA

In manovra, infine, previsti anche mezzo milione di euro per il 2025 e un milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinabili a interventi infrastrutturali a favore dei comuni costieri della Regione siciliana e della regione Calabria con popolazione inferiore a 50.000 abitanti (come messa in sicurezza di ponti e viadotti, interventi su scuole e asili nido, potenziamento della rete idrica).