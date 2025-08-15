Regionali in Calabria: Centrosinistra, campo larghissimo ma vince sempre Tafazzi

4 minuti per la lettura

Il campo è larghissimo ma la pianticella con il nome del candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Calabria non cresce. C’è chi prova ad annaffiarla ma, subito, qualcun altro inietta veleno nelle radici. Ci vorrebbe un bravo agronomo, ma non se ne vede traccia e anche quelli che dovrebbero occuparsi di politica, cioè dell’arte di mettersi d’accordo, non ci sono o sono in tutt’altre faccende affaccendati. La prima: salvare i propri spazi.

Immagine bucolica e scherzosa, ma è solo una delle tante che ci vengono in mente perché nel campo larghissimo del centrosinistra, ormai si ride per non piangere. Un breve riassunto per capire di cosa stiamo parlando: Roberto Occhiuto si dimette il 31 luglio e annuncia che si ricandiderà. Chiaro che farà di tutto per portarci a votare il prima possibile: sia per non creare troppi danni alla Calabria, sia per dribblare altri “azzoppamenti” da parte della magistratura. Fatti due conti, vuol dire che si voterà entro la prima metà di ottobre. Ti aspetteresti che il centrosinistra si riunisca rapidamente per dare un’opzione alternativa ai calabresi. In effetti, i leader si vedono quasi subito e si parla di “accelerazione”.

L’accordo sembra possibile. I candidati? Pasquale Tridico (M5S) e Nicola Irto (Pd). Irto fa sapere quasi subito che non intende candidarsi. Tridico tace. Vuol dire che acconsente? Non si sa. Il 9 agosto l’annuncio che si voterà il 5 e 6 ottobre. Il 10 il centrosinistra si riunisce e nasce il “campo larghissimo”: dieci forze politiche (Pd, M5S, Avs, Federazione riformista, Psi, Italia Viva, Pri, +Europa, Mezzogiorno Federato e Azione che l’ultima volta stava con Occhiuto). Se le metti tutte insieme con i risultati del voto più recente (le europee del 2024) si arriva un po’ sopra il 48%. Abbastanza per provarci pur tenendo conto della forza di Occhiuto e della proverbiale compattezza del centrodestra.

Invece, improvvisamente, il tavolo larghissimo diventa un pantano. Si svolgono riunioni dei segretari nazionali e dei leader locali. In presenza o via web. Ne escono silenzi, grida d’allarme, racconti di veti incrociati, tentativi di ricucire. Tafazzi aleggia trionfante e i pontieri, pur mettendocela tutta, non riescono a cavare un ragno dal buco.

Difficile capire cosa sta succedendo. Proviamo a districarci. Primo problema: Tridico non scioglie la riserva (in realtà non si sa neanche se ce ne sia mai stata una). Dicono che quasi non si fa trovare al telefono. Forse ci vorrebbe un intervento diretto di Conte. All’origine della sua indecisione sembra esserci un sincero attaccamento alla sua attività di parlamentare europeo e legittimi problemi di lavoro della consorte. Una domanda sorge spontanea: ma se Tridico, in quasi una settimana non ha ancora detto né sì e né no, cosa sta aspettando? Se non se la sente, il “no” sarebbe già arrivato. Quindi c’è ancora spazio? Forse.

Secondo problema: il Pd non sembra avere alternative: Irto ha già detto di no (alla fine potrebbero costringerlo appellandosi al suo senso del dovere), Falcomatà non sembra trovare consensi su scala regionale e, comunque, se anche la Calabria andasse al Pd, salterebbero delicati equilibri sul piano nazionale.

Quindi il Pd è propenso a sostenere un candidato M5S. Ma Tridico è l’unico pentastellato sul cui nome, nel campo larghissimo, non ci sono stati importanti dubbi. Diversi i casi di Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico che non sembrano raggiungere il “plenum” del consenso. Secondo alcuni, non sarebbero candidature abbastanza forti.

A questo punto, se salta Tridico, è “liberi tutti”. E AVS, al grido di “Perché a noi non tocca mai un candidato presidente?” propone il bravo sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi. Ma qui si oppone il Pd. Dicono che Stasi non piaccia alla segreteria regionale per vecchie questioni legate alla sua elezione.

Insomma: o Tridico o un garbuglio inestricabile di nomi che emergono e che, immediatamente, vengono impallinati da qualcuno. Oppure, ma questa è la cosa peggiore, la speranza che ci pensi la magistratura.

E così, passano i giorni. Siamo a Ferragosto e prima di lunedì 18, sarà difficile rimettere insieme un tavolo in grado di prendere decisioni rapide. Da lì al voto ci sono meno di cinquanta giorni con le liste da fare, la campagna elettorale da costruire, il programma (sapete, quella cosa in base alla quale un cittadino dovrebbe capire perché votare uno schieramento politico piuttosto che un altro) da scrivere. Qualcuno, ieri, mi diceva: “Così Occhiuto potrebbe vincere anche se lo mettessero in galera”.

E’ una battutaccia, ma ha un fondo di verità. Di certo, lo scenario offerto dal campo larghissimo è deprimente per chi penserebbe di votarlo e riempie di allegria chi punta al centrodestra. C’era un governatore azzoppato. Chi poteva aiutarlo meglio del cupio dissolvi (o, se volete, del tafazzismo) del centrosinistra?