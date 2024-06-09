X
<
>

ELEZIONI EUROPEE 2024 IN CALABRIA - I VOTI

| 9 Giugno 2024 23:30 | 0 commenti

ELEZIONI EUROPEE 2024 IN CALABRIA – I VOTI

Elezioni Europee 2024
Share
7 minuti per la lettura

Il voto per le elezioni Europee 2024 in Calabria. I dati per i singoli partiti e per i diversi candidati in corsa per un seggio al Parlamento Europeo

IN AGGIORNAMENTO

ELEZIONI EUROPEE 2024, I DATI DELLE LISTE IN CALABRIA

PARTITOVOTI%
FORZA ITALIA NOI MODERATI PPE – LISTA57.71219.90
FRATELLI D’ITALIA – LISTA55.89619.27
PARTITO DEMOCRATICO – LISTA50.05017.25
MOVIMENTO 5 STELLE – LISTA41.66314.36
LEGA SALVINI PREMIER – LISTA27.6069.52
ALLEANZA VERDI & SINISTRA – LISTA17.6826.10
STATI UNITI D’EUROPA – LISTA15.0095.17
AZIONE – SIAMO EUROPEI – LISTA13.7284.73
PACE TERRA DIGNITÀ – LISTA4.0721.40
LIBERTÀ – LISTA3.0241.04
ALTERNATIVA POPOLARE – LISTA2.4950.86
PARTITO ANIMALISTA – LISTA1.1320.39
SEZIONI 1.321 SU 2.406

VOTI CANDIDATI FORZA ITALIA NOI MODERATI PPE

TAJANI ANTONIO8.190
ADINOLFI ISABELLA65
MARTUSCIELLO FULVIO DETTO FULVIO3.345
MUSSOLINI ALESSANDRA117
VUOLO LUCIA DETTA VOLO DETTA VULO902
PRINCI GIUSEPPINA DETTA GIUSI12.156
DELL’ERBA PAOLO SOCCORSO15
BALLONE ANTONELLA246
D’AGOSTINO ANGELO ANTONIO397
DE MOLA LAURA307
DE ROSA RAFFAELE1.119
IANNINI ELISEO336
PALMERI SONIA DETTA SONIA DETTA PALMIERI625
RICCI BARBARA102
ROSA RICCARDO1.820
SACCHI ALESSANDRO53
SALATIELLO FRANCESCA DETTA FRA39
VERNOLA MARCELLO511
SEZIONI 549 SU 2.406
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI

VOTI CANDIDATI LISTA FRATELLI D’ITALIA

MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA11.395
BENEDETTO NICOLA575
AMATRUDA ERSILIA1.327
AMBROSIO ANTONIO168
CERRETO MARCO184
D’AMBROSIO NICOLA DETTO DAMBROSIO1.022
DE FRANCESCO LUCIANA4.094
DI BIASE MARIANGELA63
DOCIMO RAFFAELLA1.089
FRUNCILLO INES476
GAMBINO ALBERICO2.811
GEMMA CHIARA MARIA656
GRECO GIOVANNA219
MARRAZZI ELENA128
NESCI DENIS DOMENICO7.027
PICARO MICHELE530
SGARBI VITTORIO558
VENTOLA FRANCESCO1.003
SEZIONI 683 SU 2.406
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI

VOTI CANDIDATI PARTITO DEMOCRATICO

ANNUNZIATA LUCIA5.725
DECARO ANTONIO5.437
PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA3.681
RUOTOLO ALESSANDRO DETTO SANDRO3.318
CRISTALLO JASMINE LUCIA3.804
FORTE FRANCESCO SAVERIO DETTO FRANCESCO24
DI PASQUALE MANOLA29
TASSONE LUIGI4.322
MOHAMMAD ALIZADEH SHADY DETTA SHADY182
TODISCO FRANCESCO115
PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA DETTA GIUSEPPINA24
CAMPANILE NICOLA DETTO PER79
BECCI ANNAMARIA43
SCHIAVONE MASSIMO10
TRAMACERE GEORGIA42
TOPO RAFFAELE DETTO LELLO718
SAULINO CARMELINA DETTA CARMELA21
SPADA GIAMMARIO20
SEZIONI 664 SU 2.406
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI

VOTI CANDIDATI MOVIMENTO 5 STELLE

TRIDICO PASQUALE6.571
PALMISANO VALENTINA1.601
FURORE MARIO490
SIBILIO MAURIZIO174
SARNO MAURA205
DELLA VALLE DANILO224
DE VITA LAURA447
CORNELI VALENTINA181
SILVESTRI GAIA399
STELLA FABIO160
MANCINO LELIO27
BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO626
RUGGIERO FRANCESCA ANNA67
GAUDIANO FELICIA45
COPPOLA ANNUNZIATA99
LABARILE MARIA ANNA71
DI PALMA RICCARDO54
INCAMPO VINCENZO33
SEZIONI 612 SU 2.406
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI

VOTI CANDIDATI LISTA LEGA SALVINI PREMIER

VANNACCI ROBERTO1.735
LOIZZO SIMONA3.727
GRANT VALENTINO DETTO VALENTINO362
MARTI ROBERTO1.334
PATRICIELLO ALDO1.335
BARONE LUIGI98
CUCCHIARELLA LAURA15
FIUME MARIA GIOVANNA36
GAGLIARDI SANTO873
GRANDE MARICA150
MAGLIANO FRANCESCA IN VITTI2
MANCUSO FILIPPO4.260
MINUTO ANNA CARMELA180
RESCIGNO CARMELA586
RUSSO ANGELA755
SANTORO DANTE29
SPLENDIDO JOSEPH2
TASSELLI MATILDE IN TRAMAGLI18
SEZIONI 693 SU 2.406
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI

VOTI CANDIDATI ALLEANZA VERDI & SINISTRA

LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO4.863
D’AMATO ROSA202
BORRELLI FRANCESCO EMILIO160
MARASCHIO ANNA GRAZIA56
FATAYER SOUZAN DETTA SUSAN282
ARMANO FABIO20
CANNEROZZI FEDELE8
CUCCURESE NATALE34
FUNARO MARIA PIA1.988
GERMANO GIOVANNI7
IMPERATORE FRANCESCA26
MARIANO ALESSANDRA40
ORABONA ANNA10
PERSICO GIULIA62
PONTECORVO GERARDO73
SPINELLI VALERIA45
TERNULLO ROSARIO1
ULGIATI SERGIO19
SEZIONI 595 SU 2.406
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI

VOTI STATI UNITI D’EUROPA

MARAIO VINCENZO DETTO ENZO1.067
ZAMBRANO MANUELA26
CAPUTO NICOLA210
LONARDO MASTELLA ALESSANDRINA DETTA SANDRA MASTELLA248
BELLANOVA TERESA280
MIRAGLIA CATERINA35
GALLO ALFONSO MARIA432
PISTOIA EMANUELA29
STELLATO MASSIMILIANO32
MASCARO STEFANO433
PASCULLI DE ANGELIS ADRIANO DETTO PASCULLI2
CATACCHIO GIOVANNA2
VARACALLI GIUSEPPE DETTO PINO528
GRECO FILOMENA4.649
RUBINO ANTONIO42
STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA1
PAESE ANNUNZIATA DETTA NUNZIA448
RENZI MATTEO1.680
SEZIONI 594 SU 2.406
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI

VOTI CANDIDATI AZIONE – SIAMO EUROPEI

CALENDA CARLO271
BONETTI ELENA104
PITTELLA MAURIZIO MARCELLO CLAUDIO1.213
CALAFIORE RAMONA ANGELA543
CASCIELLO LUIGI35
CRACA CARMELA DETTA CARMEN10
DE NISI FRANCESCO3.775
D’AMELIO LIBERA DETTA LIA56
FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI438
FANFARILLO MANGANIELLO PAOLA318
GALANTINO DARIO2
IACOVELLI DANILA9
POTI’ VALERIO7
IODICE LUCIA9
ROSSODIVITA GIUSEPPE DETTO ROSSO, DETTO ROSSODEVITA3
POSTORIVO STEFANIA1.455
SOMMESE GIUSEPPE5
PREZIOSI BARBARA20
SEZIONI 617 SU 2.406
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI

VOTI CANDIDATI PACE TERRA DIGNITÀ

SANTORO MICHELE736
SABENE BENEDETTA108
LA VALLE RANIERO LUIGI40
ACERBO MAURIZIO223
ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO210
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA48
CAPACCIO RITA38
CIRUZZI DOMENICO7
CUCURNIA FIAMMETTA18
D’ORSI ANGELO36
DELLA VENTURA PAOLO MARIA2
GATTI MORA TIARE4
LEONARDIS ILARIA15
MARCHETTI LAURA82
MICUNCO VITO2
PEDICINI PIERNICOLA74
SCARPULLA ROSARIA DETTA SARA127
SHIHADEH NOOR6
SEZIONI 664 SU 2.406
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI

VOTI CANDIDATI LIBERTÀ

DE LUCA CATENO462
CASTELLI LAURA258
AMODEO FRANCESCO82
AIELLO PIERA54
AMORUSO DONATO18
DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETTO ULTIMO81
DE DONATO MARIA GIUSEPPA DETTA PINA56
DI LELLA KATIA4
DI MATTEO NICOLA16
FORESTA ANNARITA15
GIAMPAOLO NICOLA118
GIANNONE VERONICA9
MIGLIACCIO TEOFILO DETTO TEO14
PICCONE PAOLA6
RIZZI ENRICO74
ROSSI DINO4
SBANO MARIA1
SENA SEVERINA97
SEZIONI 657 SU 2.406
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI

VOTI CANDIDATI ALTERNATIVA POPOLARE

BANDECCHI STEFANO137
PAOLILLO DONATELLA6
RIPEPI MASSIMO ANTONINO257
CARLUCCIO MARIA ANTONELLA DETTA CARLUCCIO ANTONELLA34
CORNACCHIA MICHELE0
D’ESPOSITO LAURA1
DE ANGELIS ROBERTO1
CITTA SONIA1
CENTO ANTONIO DETTO NINO55
D’AGUI’ MONICA76
PICA ANTONIO DETTO TREMITI3
MANCINO ANTONELLA5
GADOLA ARNALDO0
PETRECCA MARIA14
DE SANTIS ANTONIO0
SEVERINO RAFFAELLA30
SEZIONI 674 SU 2.406
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI

VOTI CANDIDATI PARTITO ANIMALISTA

CERIELLO CRISTIANO24
CASABURI ANNA5
BONAVITA MARILENE14
BUTTIGLIONE MICHELE2
PERILLO ANDREA3
MARTANI DANIELA5
L’ERARIO PIETRO0
JANNIELLO LUCIO0
MULAS GIOVANNA0
PAOLILLO ILARIA4
GSCHEIDER GIUSEPPE0
CASADEI SIMONA4
PALUMBO SABRINA1
PETRELLI CARLO2
CRISTOFARO DAMIANO0
SOZZI COSTANZA0
PEPICIELLO FRANCESCO PIO7
SAMMARCO MARGHERITA3
SEZIONI 589 SU 2.406
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI
Share

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA DIGITALE