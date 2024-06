ELEZIONI EUROPEE 2024 IN CALABRIA – I VOTI

7 minuti per la lettura

Il voto per le elezioni Europee 2024 in Calabria. I dati per i singoli partiti e per i diversi candidati in corsa per un seggio al Parlamento Europeo

IN AGGIORNAMENTO

ELEZIONI EUROPEE 2024, I DATI DELLE LISTE IN CALABRIA PARTITO VOTI % FORZA ITALIA NOI MODERATI PPE – LISTA 57.712 19.90 FRATELLI D’ITALIA – LISTA 55.896 19.27 PARTITO DEMOCRATICO – LISTA 50.050 17.25 MOVIMENTO 5 STELLE – LISTA 41.663 14.36 LEGA SALVINI PREMIER – LISTA 27.606 9.52 ALLEANZA VERDI & SINISTRA – LISTA 17.682 6.10 STATI UNITI D’EUROPA – LISTA 15.009 5.17 AZIONE – SIAMO EUROPEI – LISTA 13.728 4.73 PACE TERRA DIGNITÀ – LISTA 4.072 1.40 LIBERTÀ – LISTA 3.024 1.04 ALTERNATIVA POPOLARE – LISTA 2.495 0.86 PARTITO ANIMALISTA – LISTA 1.132 0.39 SEZIONI 1.321 SU 2.406

VOTI CANDIDATI FORZA ITALIA NOI MODERATI PPE TAJANI ANTONIO 8.190 ADINOLFI ISABELLA 65 MARTUSCIELLO FULVIO DETTO FULVIO 3.345 MUSSOLINI ALESSANDRA 117 VUOLO LUCIA DETTA VOLO DETTA VULO 902 PRINCI GIUSEPPINA DETTA GIUSI 12.156 DELL’ERBA PAOLO SOCCORSO 15 BALLONE ANTONELLA 246 D’AGOSTINO ANGELO ANTONIO 397 DE MOLA LAURA 307 DE ROSA RAFFAELE 1.119 IANNINI ELISEO 336 PALMERI SONIA DETTA SONIA DETTA PALMIERI 625 RICCI BARBARA 102 ROSA RICCARDO 1.820 SACCHI ALESSANDRO 53 SALATIELLO FRANCESCA DETTA FRA 39 VERNOLA MARCELLO 511 SEZIONI 549 SU 2.406 TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI

VOTI CANDIDATI LISTA FRATELLI D’ITALIA MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA 11.395 BENEDETTO NICOLA 575 AMATRUDA ERSILIA 1.327 AMBROSIO ANTONIO 168 CERRETO MARCO 184 D’AMBROSIO NICOLA DETTO DAMBROSIO 1.022 DE FRANCESCO LUCIANA 4.094 DI BIASE MARIANGELA 63 DOCIMO RAFFAELLA 1.089 FRUNCILLO INES 476 GAMBINO ALBERICO 2.811 GEMMA CHIARA MARIA 656 GRECO GIOVANNA 219 MARRAZZI ELENA 128 NESCI DENIS DOMENICO 7.027 PICARO MICHELE 530 SGARBI VITTORIO 558 VENTOLA FRANCESCO 1.003 SEZIONI 683 SU 2.406 TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI

VOTI CANDIDATI PARTITO DEMOCRATICO ANNUNZIATA LUCIA 5.725 DECARO ANTONIO 5.437 PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA 3.681 RUOTOLO ALESSANDRO DETTO SANDRO 3.318 CRISTALLO JASMINE LUCIA 3.804 FORTE FRANCESCO SAVERIO DETTO FRANCESCO 24 DI PASQUALE MANOLA 29 TASSONE LUIGI 4.322 MOHAMMAD ALIZADEH SHADY DETTA SHADY 182 TODISCO FRANCESCO 115 PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA DETTA GIUSEPPINA 24 CAMPANILE NICOLA DETTO PER 79 BECCI ANNAMARIA 43 SCHIAVONE MASSIMO 10 TRAMACERE GEORGIA 42 TOPO RAFFAELE DETTO LELLO 718 SAULINO CARMELINA DETTA CARMELA 21 SPADA GIAMMARIO 20 SEZIONI 664 SU 2.406 TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI

VOTI CANDIDATI MOVIMENTO 5 STELLE TRIDICO PASQUALE 6.571 PALMISANO VALENTINA 1.601 FURORE MARIO 490 SIBILIO MAURIZIO 174 SARNO MAURA 205 DELLA VALLE DANILO 224 DE VITA LAURA 447 CORNELI VALENTINA 181 SILVESTRI GAIA 399 STELLA FABIO 160 MANCINO LELIO 27 BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO 626 RUGGIERO FRANCESCA ANNA 67 GAUDIANO FELICIA 45 COPPOLA ANNUNZIATA 99 LABARILE MARIA ANNA 71 DI PALMA RICCARDO 54 INCAMPO VINCENZO 33 SEZIONI 612 SU 2.406 TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI

VOTI CANDIDATI LISTA LEGA SALVINI PREMIER VANNACCI ROBERTO 1.735 LOIZZO SIMONA 3.727 GRANT VALENTINO DETTO VALENTINO 362 MARTI ROBERTO 1.334 PATRICIELLO ALDO 1.335 BARONE LUIGI 98 CUCCHIARELLA LAURA 15 FIUME MARIA GIOVANNA 36 GAGLIARDI SANTO 873 GRANDE MARICA 150 MAGLIANO FRANCESCA IN VITTI 2 MANCUSO FILIPPO 4.260 MINUTO ANNA CARMELA 180 RESCIGNO CARMELA 586 RUSSO ANGELA 755 SANTORO DANTE 29 SPLENDIDO JOSEPH 2 TASSELLI MATILDE IN TRAMAGLI 18 SEZIONI 693 SU 2.406 TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI

VOTI CANDIDATI ALLEANZA VERDI & SINISTRA LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO 4.863 D’AMATO ROSA 202 BORRELLI FRANCESCO EMILIO 160 MARASCHIO ANNA GRAZIA 56 FATAYER SOUZAN DETTA SUSAN 282 ARMANO FABIO 20 CANNEROZZI FEDELE 8 CUCCURESE NATALE 34 FUNARO MARIA PIA 1.988 GERMANO GIOVANNI 7 IMPERATORE FRANCESCA 26 MARIANO ALESSANDRA 40 ORABONA ANNA 10 PERSICO GIULIA 62 PONTECORVO GERARDO 73 SPINELLI VALERIA 45 TERNULLO ROSARIO 1 ULGIATI SERGIO 19 SEZIONI 595 SU 2.406 TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI

VOTI STATI UNITI D’EUROPA MARAIO VINCENZO DETTO ENZO 1.067 ZAMBRANO MANUELA 26 CAPUTO NICOLA 210 LONARDO MASTELLA ALESSANDRINA DETTA SANDRA MASTELLA 248 BELLANOVA TERESA 280 MIRAGLIA CATERINA 35 GALLO ALFONSO MARIA 432 PISTOIA EMANUELA 29 STELLATO MASSIMILIANO 32 MASCARO STEFANO 433 PASCULLI DE ANGELIS ADRIANO DETTO PASCULLI 2 CATACCHIO GIOVANNA 2 VARACALLI GIUSEPPE DETTO PINO 528 GRECO FILOMENA 4.649 RUBINO ANTONIO 42 STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA 1 PAESE ANNUNZIATA DETTA NUNZIA 448 RENZI MATTEO 1.680 SEZIONI 594 SU 2.406 TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI

VOTI CANDIDATI AZIONE – SIAMO EUROPEI CALENDA CARLO 271 BONETTI ELENA 104 PITTELLA MAURIZIO MARCELLO CLAUDIO 1.213 CALAFIORE RAMONA ANGELA 543 CASCIELLO LUIGI 35 CRACA CARMELA DETTA CARMEN 10 DE NISI FRANCESCO 3.775 D’AMELIO LIBERA DETTA LIA 56 FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI 438 FANFARILLO MANGANIELLO PAOLA 318 GALANTINO DARIO 2 IACOVELLI DANILA 9 POTI’ VALERIO 7 IODICE LUCIA 9 ROSSODIVITA GIUSEPPE DETTO ROSSO, DETTO ROSSODEVITA 3 POSTORIVO STEFANIA 1.455 SOMMESE GIUSEPPE 5 PREZIOSI BARBARA 20 SEZIONI 617 SU 2.406 TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI

VOTI CANDIDATI PACE TERRA DIGNITÀ SANTORO MICHELE 736 SABENE BENEDETTA 108 LA VALLE RANIERO LUIGI 40 ACERBO MAURIZIO 223 ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO 210 BOMPIANI GINEVRA ROBERTA 48 CAPACCIO RITA 38 CIRUZZI DOMENICO 7 CUCURNIA FIAMMETTA 18 D’ORSI ANGELO 36 DELLA VENTURA PAOLO MARIA 2 GATTI MORA TIARE 4 LEONARDIS ILARIA 15 MARCHETTI LAURA 82 MICUNCO VITO 2 PEDICINI PIERNICOLA 74 SCARPULLA ROSARIA DETTA SARA 127 SHIHADEH NOOR 6 SEZIONI 664 SU 2.406 TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI

VOTI CANDIDATI LIBERTÀ DE LUCA CATENO 462 CASTELLI LAURA 258 AMODEO FRANCESCO 82 AIELLO PIERA 54 AMORUSO DONATO 18 DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETTO ULTIMO 81 DE DONATO MARIA GIUSEPPA DETTA PINA 56 DI LELLA KATIA 4 DI MATTEO NICOLA 16 FORESTA ANNARITA 15 GIAMPAOLO NICOLA 118 GIANNONE VERONICA 9 MIGLIACCIO TEOFILO DETTO TEO 14 PICCONE PAOLA 6 RIZZI ENRICO 74 ROSSI DINO 4 SBANO MARIA 1 SENA SEVERINA 97 SEZIONI 657 SU 2.406 TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI

VOTI CANDIDATI ALTERNATIVA POPOLARE BANDECCHI STEFANO 137 PAOLILLO DONATELLA 6 RIPEPI MASSIMO ANTONINO 257 CARLUCCIO MARIA ANTONELLA DETTA CARLUCCIO ANTONELLA 34 CORNACCHIA MICHELE 0 D’ESPOSITO LAURA 1 DE ANGELIS ROBERTO 1 CITTA SONIA 1 CENTO ANTONIO DETTO NINO 55 D’AGUI’ MONICA 76 PICA ANTONIO DETTO TREMITI 3 MANCINO ANTONELLA 5 GADOLA ARNALDO 0 PETRECCA MARIA 14 DE SANTIS ANTONIO 0 SEVERINO RAFFAELLA 30 SEZIONI 674 SU 2.406 TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI