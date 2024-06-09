ELEZIONI EUROPEE 2024 IN CALABRIA - I VOTI
| 9 Giugno 2024 23:30 |
7 minuti per la lettura
Il voto per le elezioni Europee 2024 in Calabria. I dati per i singoli partiti e per i diversi candidati in corsa per un seggio al Parlamento Europeo
IN AGGIORNAMENTO
ELEZIONI EUROPEE 2024, I DATI DELLE LISTE IN CALABRIA
|PARTITO
|VOTI
|%
|FORZA ITALIA NOI MODERATI PPE – LISTA
|57.712
|19.90
|FRATELLI D’ITALIA – LISTA
|55.896
|19.27
|PARTITO DEMOCRATICO – LISTA
|50.050
|17.25
|MOVIMENTO 5 STELLE – LISTA
|41.663
|14.36
|LEGA SALVINI PREMIER – LISTA
|27.606
|9.52
|ALLEANZA VERDI & SINISTRA – LISTA
|17.682
|6.10
|STATI UNITI D’EUROPA – LISTA
|15.009
|5.17
|AZIONE – SIAMO EUROPEI – LISTA
|13.728
|4.73
|PACE TERRA DIGNITÀ – LISTA
|4.072
|1.40
|LIBERTÀ – LISTA
|3.024
|1.04
|ALTERNATIVA POPOLARE – LISTA
|2.495
|0.86
|PARTITO ANIMALISTA – LISTA
|1.132
|0.39
|SEZIONI 1.321 SU 2.406
VOTI CANDIDATI FORZA ITALIA NOI MODERATI PPE
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI
|TAJANI ANTONIO
|8.190
|ADINOLFI ISABELLA
|65
|MARTUSCIELLO FULVIO DETTO FULVIO
|3.345
|MUSSOLINI ALESSANDRA
|117
|VUOLO LUCIA DETTA VOLO DETTA VULO
|902
|PRINCI GIUSEPPINA DETTA GIUSI
|12.156
|DELL’ERBA PAOLO SOCCORSO
|15
|BALLONE ANTONELLA
|246
|D’AGOSTINO ANGELO ANTONIO
|397
|DE MOLA LAURA
|307
|DE ROSA RAFFAELE
|1.119
|IANNINI ELISEO
|336
|PALMERI SONIA DETTA SONIA DETTA PALMIERI
|625
|RICCI BARBARA
|102
|ROSA RICCARDO
|1.820
|SACCHI ALESSANDRO
|53
|SALATIELLO FRANCESCA DETTA FRA
|39
|VERNOLA MARCELLO
|511
|SEZIONI 549 SU 2.406
VOTI CANDIDATI LISTA FRATELLI D’ITALIA
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI
|MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA
|11.395
|BENEDETTO NICOLA
|575
|AMATRUDA ERSILIA
|1.327
|AMBROSIO ANTONIO
|168
|CERRETO MARCO
|184
|D’AMBROSIO NICOLA DETTO DAMBROSIO
|1.022
|DE FRANCESCO LUCIANA
|4.094
|DI BIASE MARIANGELA
|63
|DOCIMO RAFFAELLA
|1.089
|FRUNCILLO INES
|476
|GAMBINO ALBERICO
|2.811
|GEMMA CHIARA MARIA
|656
|GRECO GIOVANNA
|219
|MARRAZZI ELENA
|128
|NESCI DENIS DOMENICO
|7.027
|PICARO MICHELE
|530
|SGARBI VITTORIO
|558
|VENTOLA FRANCESCO
|1.003
|SEZIONI 683 SU 2.406
VOTI CANDIDATI PARTITO DEMOCRATICO
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI
|ANNUNZIATA LUCIA
|5.725
|DECARO ANTONIO
|5.437
|PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA
|3.681
|RUOTOLO ALESSANDRO DETTO SANDRO
|3.318
|CRISTALLO JASMINE LUCIA
|3.804
|FORTE FRANCESCO SAVERIO DETTO FRANCESCO
|24
|DI PASQUALE MANOLA
|29
|TASSONE LUIGI
|4.322
|MOHAMMAD ALIZADEH SHADY DETTA SHADY
|182
|TODISCO FRANCESCO
|115
|PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA DETTA GIUSEPPINA
|24
|CAMPANILE NICOLA DETTO PER
|79
|BECCI ANNAMARIA
|43
|SCHIAVONE MASSIMO
|10
|TRAMACERE GEORGIA
|42
|TOPO RAFFAELE DETTO LELLO
|718
|SAULINO CARMELINA DETTA CARMELA
|21
|SPADA GIAMMARIO
|20
|SEZIONI 664 SU 2.406
VOTI CANDIDATI MOVIMENTO 5 STELLE
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI
|TRIDICO PASQUALE
|6.571
|PALMISANO VALENTINA
|1.601
|FURORE MARIO
|490
|SIBILIO MAURIZIO
|174
|SARNO MAURA
|205
|DELLA VALLE DANILO
|224
|DE VITA LAURA
|447
|CORNELI VALENTINA
|181
|SILVESTRI GAIA
|399
|STELLA FABIO
|160
|MANCINO LELIO
|27
|BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO
|626
|RUGGIERO FRANCESCA ANNA
|67
|GAUDIANO FELICIA
|45
|COPPOLA ANNUNZIATA
|99
|LABARILE MARIA ANNA
|71
|DI PALMA RICCARDO
|54
|INCAMPO VINCENZO
|33
|SEZIONI 612 SU 2.406
VOTI CANDIDATI LISTA LEGA SALVINI PREMIER
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI
|VANNACCI ROBERTO
|1.735
|LOIZZO SIMONA
|3.727
|GRANT VALENTINO DETTO VALENTINO
|362
|MARTI ROBERTO
|1.334
|PATRICIELLO ALDO
|1.335
|BARONE LUIGI
|98
|CUCCHIARELLA LAURA
|15
|FIUME MARIA GIOVANNA
|36
|GAGLIARDI SANTO
|873
|GRANDE MARICA
|150
|MAGLIANO FRANCESCA IN VITTI
|2
|MANCUSO FILIPPO
|4.260
|MINUTO ANNA CARMELA
|180
|RESCIGNO CARMELA
|586
|RUSSO ANGELA
|755
|SANTORO DANTE
|29
|SPLENDIDO JOSEPH
|2
|TASSELLI MATILDE IN TRAMAGLI
|18
|SEZIONI 693 SU 2.406
VOTI CANDIDATI ALLEANZA VERDI & SINISTRA
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI
|LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO
|4.863
|D’AMATO ROSA
|202
|BORRELLI FRANCESCO EMILIO
|160
|MARASCHIO ANNA GRAZIA
|56
|FATAYER SOUZAN DETTA SUSAN
|282
|ARMANO FABIO
|20
|CANNEROZZI FEDELE
|8
|CUCCURESE NATALE
|34
|FUNARO MARIA PIA
|1.988
|GERMANO GIOVANNI
|7
|IMPERATORE FRANCESCA
|26
|MARIANO ALESSANDRA
|40
|ORABONA ANNA
|10
|PERSICO GIULIA
|62
|PONTECORVO GERARDO
|73
|SPINELLI VALERIA
|45
|TERNULLO ROSARIO
|1
|ULGIATI SERGIO
|19
|SEZIONI 595 SU 2.406
VOTI STATI UNITI D’EUROPA
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI
|MARAIO VINCENZO DETTO ENZO
|1.067
|ZAMBRANO MANUELA
|26
|CAPUTO NICOLA
|210
|LONARDO MASTELLA ALESSANDRINA DETTA SANDRA MASTELLA
|248
|BELLANOVA TERESA
|280
|MIRAGLIA CATERINA
|35
|GALLO ALFONSO MARIA
|432
|PISTOIA EMANUELA
|29
|STELLATO MASSIMILIANO
|32
|MASCARO STEFANO
|433
|PASCULLI DE ANGELIS ADRIANO DETTO PASCULLI
|2
|CATACCHIO GIOVANNA
|2
|VARACALLI GIUSEPPE DETTO PINO
|528
|GRECO FILOMENA
|4.649
|RUBINO ANTONIO
|42
|STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA
|1
|PAESE ANNUNZIATA DETTA NUNZIA
|448
|RENZI MATTEO
|1.680
|SEZIONI 594 SU 2.406
VOTI CANDIDATI AZIONE – SIAMO EUROPEI
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI
|CALENDA CARLO
|271
|BONETTI ELENA
|104
|PITTELLA MAURIZIO MARCELLO CLAUDIO
|1.213
|CALAFIORE RAMONA ANGELA
|543
|CASCIELLO LUIGI
|35
|CRACA CARMELA DETTA CARMEN
|10
|DE NISI FRANCESCO
|3.775
|D’AMELIO LIBERA DETTA LIA
|56
|FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI
|438
|FANFARILLO MANGANIELLO PAOLA
|318
|GALANTINO DARIO
|2
|IACOVELLI DANILA
|9
|POTI’ VALERIO
|7
|IODICE LUCIA
|9
|ROSSODIVITA GIUSEPPE DETTO ROSSO, DETTO ROSSODEVITA
|3
|POSTORIVO STEFANIA
|1.455
|SOMMESE GIUSEPPE
|5
|PREZIOSI BARBARA
|20
|SEZIONI 617 SU 2.406
VOTI CANDIDATI PACE TERRA DIGNITÀ
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI
|SANTORO MICHELE
|736
|SABENE BENEDETTA
|108
|LA VALLE RANIERO LUIGI
|40
|ACERBO MAURIZIO
|223
|ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO
|210
|BOMPIANI GINEVRA ROBERTA
|48
|CAPACCIO RITA
|38
|CIRUZZI DOMENICO
|7
|CUCURNIA FIAMMETTA
|18
|D’ORSI ANGELO
|36
|DELLA VENTURA PAOLO MARIA
|2
|GATTI MORA TIARE
|4
|LEONARDIS ILARIA
|15
|MARCHETTI LAURA
|82
|MICUNCO VITO
|2
|PEDICINI PIERNICOLA
|74
|SCARPULLA ROSARIA DETTA SARA
|127
|SHIHADEH NOOR
|6
|SEZIONI 664 SU 2.406
VOTI CANDIDATI LIBERTÀ
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI
|DE LUCA CATENO
|462
|CASTELLI LAURA
|258
|AMODEO FRANCESCO
|82
|AIELLO PIERA
|54
|AMORUSO DONATO
|18
|DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETTO ULTIMO
|81
|DE DONATO MARIA GIUSEPPA DETTA PINA
|56
|DI LELLA KATIA
|4
|DI MATTEO NICOLA
|16
|FORESTA ANNARITA
|15
|GIAMPAOLO NICOLA
|118
|GIANNONE VERONICA
|9
|MIGLIACCIO TEOFILO DETTO TEO
|14
|PICCONE PAOLA
|6
|RIZZI ENRICO
|74
|ROSSI DINO
|4
|SBANO MARIA
|1
|SENA SEVERINA
|97
|SEZIONI 657 SU 2.406
VOTI CANDIDATI ALTERNATIVA POPOLARE
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI
|BANDECCHI STEFANO
|137
|PAOLILLO DONATELLA
|6
|RIPEPI MASSIMO ANTONINO
|257
|CARLUCCIO MARIA ANTONELLA DETTA CARLUCCIO ANTONELLA
|34
|CORNACCHIA MICHELE
|0
|D’ESPOSITO LAURA
|1
|DE ANGELIS ROBERTO
|1
|CITTA SONIA
|1
|CENTO ANTONIO DETTO NINO
|55
|D’AGUI’ MONICA
|76
|PICA ANTONIO DETTO TREMITI
|3
|MANCINO ANTONELLA
|5
|GADOLA ARNALDO
|0
|PETRECCA MARIA
|14
|DE SANTIS ANTONIO
|0
|SEVERINO RAFFAELLA
|30
|SEZIONI 674 SU 2.406
VOTI CANDIDATI PARTITO ANIMALISTA
TORNA ALL’ELENCO DEI PARTITI
|CERIELLO CRISTIANO
|24
|CASABURI ANNA
|5
|BONAVITA MARILENE
|14
|BUTTIGLIONE MICHELE
|2
|PERILLO ANDREA
|3
|MARTANI DANIELA
|5
|L’ERARIO PIETRO
|0
|JANNIELLO LUCIO
|0
|MULAS GIOVANNA
|0
|PAOLILLO ILARIA
|4
|GSCHEIDER GIUSEPPE
|0
|CASADEI SIMONA
|4
|PALUMBO SABRINA
|1
|PETRELLI CARLO
|2
|CRISTOFARO DAMIANO
|0
|SOZZI COSTANZA
|0
|PEPICIELLO FRANCESCO PIO
|7
|SAMMARCO MARGHERITA
|3
|SEZIONI 589 SU 2.406
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA