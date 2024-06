Elezioni in Calabria: in aumento l’affluenza, comunali ancora sopra la media

1 minuto per la lettura

Elezioni europee e comunali in Calabria, l’affluenza è in aumento ma solo per le comunali continua ad essere al di sopra della media

Seconda giornata di voto anche in Calabria e l’affluenza per le elezioni europee è in aumento ma continua ad essere bassa. 19,35% è il dato aggiornato alle ore 12 contro l’11,50% di ieri 8 giugno 2024. Per l’elezione dei membri del Parlamento europeo l’affluenza è minore in tutto il Sud Italia e la Calabria con il 19,35% è l’ultima regione.

Cosenza è la prima provincia calabrese per affluenza (23,30%), seguita da Vibo Valentia (18,32%) e da Catanzaro (17,33%). In coda Crotone e Reggio Calabria, rispettivamente con il 16,51% e il 16,33% di affluenza.

Inversione di tendenza invece per le elezioni comunali: la Calabria continua ad avere un’affluenza sopra la media con il 33, 89% di votanti. In questo caso è Catanzaro la prima provincia per affluenza al voto con il 40,49% per il rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali. A seguire Cosenza (34,10%) e Crotone (34,02%). Vibo Valentia poi con il 32,47% e Reggio Calabria ancora una volta la provincia con il minor numero di votanti (31,37%).