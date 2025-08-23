Regionali, Calenda gela Tridico: «Nessun sostegno a candidati M5S»

2 minuti per la lettura

Proprio nel giorno in cui il campo larghissimo del centrosinistra calabrese annuncia la candidatura alle Regionali di Pasquale Tridico come presidente Carlo Calenda gela gli alleati: «Nessuna lista di Azione a sostegno di candidati del M5S»

ROMA – «Come già più volte ripetuto, non ci saranno liste di Azione a sostegno di candidati dei 5S alle elezioni regionali. Allo stesso modo Azione non sosterrà candidati del PD che si piegano ai programmi imposti dai 5S. Il Paese ha bisogno di sviluppo, concorrenza, infrastrutture e efficienza nella spesa pubblica. Lo spettacolo a cui stiamo assistendo, in preparazione di queste elezioni, rappresenta invece la quintessenza del trasformismo e della mancanza di programmi e idee per migliorare il funzionamento delle regioni».

Così il leader di Azione, Carlo Calenda, gela letteralmente il centrosinistra proprio nel giorno dell’ufficializzazione della candidatura a presidente alle Regionali in Calabria di Pasquale Tridico in quota Movimento Cinque Stelle e, come se non bastasse, rincara la dose sui social dove ad una domanda diretta di un utente sull’appoggio a Tridico ribadisce il mancato appoggio.

«Tutto è ridotto, a destra come a sinistra, a scambi di poltrone e percorsi di carriera personali. Il Partito Democratico oscilla tra la prostrazione davanti ai cinquestelle e la sottomissione ai cacicchi locali. Due tendenze che spesso si saldano. Ogni traccia di riformismo è svanita», ha aggiunto ancora Calenda.

Per il fondatore e leader di Azione «ancora una volta alle prossime elezioni regionali vincerà l’astensione e trionferà il voto clientelare. La degenerazione del regionalismo è una malattia contro cui Azione ha sempre combattuto. Il nostro impegno rimane quello di non sottostare ai ricatti del bipopulismo e tirare dritto verso la costruzione di un forte fronte liberale alle prossime elezioni politiche», ha concluso Calenda.