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«Il team-up Zaia – Occhiuto? Vola sul web», Asse reale o suggestione fatta trapelare per sondare il terreno?. Un report sul gradimento social agita il centrodestra, i leghisti: «Commissionato».

Ad alimentare il chiacchiericcio di Montecitorio era stata prima la notizia di un incontro pubblico, one to one, a Roma, con protagonisti il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e l’ex governatore del Veneto Luca Zaia, alfieri di un nuovo centrodestra. Poi l’incontro è stato smentito o rettificato in parte: l’intenzione ci sarebbe stata pure, ma alla fine non si sarebbe riusciti a far coincidere le agende. Salvini (che nel frattempo scopriva da giornali e agenzie che Zaia aveva anche incontrato Marina Berlusconi) e Tajani in quelle ore minimizzavano, ma l’ipotesi di un nuovo asse tra Zaia e Occhiuto negli ambienti politici romani continua a circolare (o a preoccupare).

Che sia concreta o che per ora questo team-up sia solo una suggestione fatta trapelare per sondare il terreno – e vedere un po’ l’effetto che fa – è presto per dirlo. Intanto a rinfocolare il chiacchiericcio è arrivato, un paio di giorni fa, un report di Mood Arcadia che ha misurato la presenza digitale e il sentiment online di Zaia e Occhiuto.

IL REPORT DI ARCADIA: I NUMERI DEI DUE GOVERNATORI ZAIA E OCCHIUTO

Il risultato? La coppia formata dai due esponenti liberal del centrodestra sarebbe più gradita dei leader di Lega e Forza Italia. Ne hanno parlato HuffPost e il sito nicolaporro.it nei giorni scorsi. «L’analisi delle conversazioni online negli ultimi 30 giorni evidenzia – riporta su nicolaporro.it Franco Lodige – un forte vantaggio di Luca Zaia in termini di engagement. Il presidente del Veneto registra infatti oltre 33.500 interazioni, e circa 15.100 sono quelle raccolte da Roberto Occhiuto. Il report collega il picco di attenzione mediatica di Zaia all’incontro con Marina Berlusconi, evento che avrebbe amplificato notevolmente la copertura online e le conversazioni attorno all’ex governatore veneto.

Anche sul piano del sentiment – continua Lodige – Zaia ottiene il risultato migliore: l’80,9% delle interazioni analizzate presenta una polarità positiva, contro il 69,1% registrato da Occhiuto. Sul fronte della crescita dei follower, però, è Roberto Occhiuto a mostrare i numeri più impressionanti. Negli ultimi 12 mesi il presidente della Calabria ha registrato +146% su Instagram; +125% su Facebook e +56% su X».

LA DIFFICOLTÀ DEI LEADER SALVINI E TAJANI E I MALUMORI NEL CENTRODESTRA

E Tajani e Salvini? «I parametri percentuali ci confermano una difficoltà a generare nell’opinione pubblica online un sentiment positivo: Tajani negli ultimi 30 giorni incassa un sentiment negativo del 73,4% mentre Matteo Salvini sale all’84,1%», si legge nello studio di Arcadia. Per quanto riguarda le reazioni social, nell’anno passato le interazioni di Salvini e Tajani sono cresciute, «ma sono molte di più quelle negative – riporta HuffPpost – rispetto a quelle positive (raddoppiate nel caso di Salvini, triplicate in quello di Tajani)». Il report, non appena ha iniziato a circolare, avrebbe suscitato più di un malumore nel centrodestra. Con lanci di accuse. Secondo quanto riporta HuffPost, per i leghisti a commissionare il sondaggio sarebbero stati i forzisti vicini a Marina Berlusconi. Per gli azzurri, invece, sarebbero stati i leghisti.