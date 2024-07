Occhiuto al Governo: «Basta con la sanità commissariata»

2 minuti per la lettura

CATANZARO – Va oltre i quindici minuti “consegnati” dalla presidente Scerbo, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, intervenuto al termine del giudizio di parifica del Rendiconto 2023 da parte della Corte dei Conti, in tutte le sue componenti, senza alcuna prescrizione, ma gli input, gli stimoli, e le sollecitazioni sono tali e tanti che non si poteva fare altrimenti a partire dai rilievi sulla sanità, in particolare dal rilevato scollamento tra attività della gestione commissariale e del management apicale della Regione con il management aziendale.

«Il mio auspicio è quello di poter presentare al governo, entro l’anno prossimo, più della metà dei Lea oltre la sufficienza e chiederò al governo che la sanità in Calabria esca dal commissariamento», ha detto il presidente Occhiuto. «Per mia natura – ha aggiunto Occhiuto – sono soddisfatto quando concludo il lavoro che mi sono prefissato. Voglio fare della Calabria una regione normale, che spenda bene le risorse e che abbia una sanità più efficiente. La Corte dei Conti ha evidenziato dei progressi ma anche delle ombre. Il mio compito è non gioire per i progressi, ma occuparmi delle ombre affinché l’anno prossimo la relazione della Corte dei Conti possa essere ancora migliore».

«Ogni presidente di Regione ha sempre la preoccupazione che il suo bilancio non venga parificato, con la Calabria la Corte dei Conti lo ha fatto per due anni di seguito, e quest’anno addirittura a luglio». Occhiuto con il procuratore della Corte dei Conti Palma Critiche della Corte dei Conti alla sanità calabrese. Sul punto Occhiuto ha detto: «La Corte ha riconosciuto che negli ultimi due anni ci sono stati progressi nei conti e nella gestione del sistema sanitario, pur in un contesto di grandissimo deficit. Chiederò al governo che la Calabria esca dal commissariamento, non mi sembra che abbia prodotto grandi risultati finora. Il governo deve aiutare chi si occupa di gestire questo sistema complesso, soprattutto in una regione difficile come la Calabria e non avere solo un atteggiamento del controllore».

Altra criticità emersa dal giudizio di parifica riguarda i fondi comunitari. «Siamo in overbooking – ha specificato il presidente – c’era un miliardo di euro di fondi comunitari non utilizzati mentre oggi la Corte dei Conti rileva che, al 31 dicembre 2023, restavano da spendere 184 milioni. Ad oggi abbiamo speso 230 milioni e ci sono altri 200 milioni sottoposti a controllo. Ad ottobre potremo dimostrare che la Calabria non solo ha speso tutto quello che non era stato speso in passato, ma è riuscita a spendere di più».