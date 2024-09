Omicidio Bellocco, il sindaco Cutrì: «Basta con l’equivalenza Rosarno-Mafia»

2 minuti per la lettura

Dopo l’omicidio di Antonio Bellocco a Cernusco sul Naviglio interviene il sindaco di Rosarno, Pasquale Cutrì, che chiede: «Basta con l’equivalenza Rosarno=mafia»

ROSARNO (REGGIO CALABRIA) – «Basta infangare il nostro comune, la nostra comunità, i nostri cittadini. Basta, come fanno certi media, continuare ad insistere sulla equivalenza Rosarno=Mafia. Nessuno nega i problemi, nessuno nega la presenza di famiglie ingombranti, ma siamo una comunità composta dal 99% di persone oneste»

A dire basta con questo sfogo contro quelle che egli stesso definisce associazioni mediatiche è il sindaco di Rosarno, Pasquale Cutrì, che, intervistato da Klaus Davi, ha commentato così l’omicidio, avvenuto a Cernusco sul Naviglio negli scorsi giorni, di Antonio Bellocco (LEGGI).

L’OMICIDIO BELLOCCO E LA POSIZIONE DEL SINDACO DI ROSARNO

Un omicidio che ancora una volta ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica la città della piana di Gioia Tauro da cui Antonio Bellocco proviene e dove si trova il clan Bellocco. «L’omicidio di Antonio Bellocco avvenuto nei giorni scorsi – ha proseguito il primo cittadino di Rosarno Cutrì ribadendo la propria posizione – è stato un grande dispiacere perché il nostro paese assurge agli onori della cronaca spesso per questioni di mafia».

Ma il primo cittadino ricorda che c’è anche altro ed ha rincarato la dose aggiungendo: «A Rosarno esiste un ospedale, ma neanche funziona e sarebbe di grande aiuto alla comunità. I servizi basilari mancano. Non esiste il diritto alla salute». Una realtà di frontiera in cui il disagio è sempre presente ma Cutrì ha voluto rassicurare che «non subiamo nessuna pressione dalle cosche di ‘ndrangheta, nessun condizionamento, nessuno si è avvicinato». Il sindaco non le manda a dire a chi continua ad associare la città di Rosarno con la ‘ndrangheta ed ha concluso il proprio intervento garantendo: «Siamo tutti uniti per formare uno scudo contro il malaffare. Nessuna richiesta, nessuna ‘proposta indecente».