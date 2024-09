Reggio Calabria, la scuola riparte il 19 settembre per la festa patronale

1 minuto per la lettura

A Reggio Calabria gli studenti torneranno a scuola dal 19 settembre, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha firmato un’ordinanza che posticipa l’inizio dell’anno scolastico.

REGGIO CALABRIA- Una decisione che accontenta grandi e piccini. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha firmato un’ordinanza che con cui posticipa a Reggio Calabria l’inizio dell’anno scolastico a giovedì 19 settembre, consentendo così a tutti di vivere appieno le festività mariane.

La scelta di posticipare l’apertura delle scuole è arrivata dopo una consultazione con i dirigenti scolastici e in seguito a numerose richieste da parte delle famiglie. Una scelta che nasce anche per evitare sovrapposizioni tra le attività scolastiche e gli eventi legati alle feste, permettendo a tutti di godere serenamente di questo periodo di festa. Un modo quindi per consentire anche ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie di vivere a pieno festeggiamenti mariani.

Quest’anno i festeggiamenti per la santa patrona di Reggio Calabria sono previste fino alla mezzanotte del 17 di settembre. La decisione dell’amministrazione comunale è volta anche al fine di evitare sovrapposizioni o un eccessivo congestionamento del traffico veicolare per via delle strutture allestite per gli eventi previsti nel calendario dei festeggiamenti civili o delle celebrazioni religiose. L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha così valutato l’opportunità di programmare l’apertura del ritorno a scuola degli studenti reggini per giovedì 19 settembre.

«Si precisa – fanno sapere dall’amministrazione comunale- che la decisione di procrastinare l’avvio dell’anno scolastico riguarda esclusivamente la piena fruibilità degli eventi previsti nel calendario delle festività mariane. Non ha nulla a che vedere con – evidenziano- le verifiche di vulnerabilità statica e sismica degli edifici scolastici».