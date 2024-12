Roccella Jonica, sbarco nella notte di 94 migranti

1 minuto per la lettura

ROCCELLA JONICA – La Guardia Costiera è intervenuta la notte scorsa per soccorrere una barca a vela che trasportava 94 migranti di diverse nazionalità. A diverse miglia di distanza dalla costa della Locride il veliero era con i motori in avaria. Una volta intervenuti i soccorritori è stato effettuato il trasbordo sulla motovedetta CP 311, che è giunta al Porto delle Grazie qualche ora prima di mezzanotte. Si tratta di 60 uomini, 17 donne e 17 minori, qualcuno non accompagnato.

Tra loro, iraniani, iracheni, palestinesi ed egiziani, stando a quanto gli stessi migranti hanno dichiarato alle forze dell’ordine, una volta giunti allo scalo roccellese e sistemati momentaneamente nella grande tensostruttura ivi installata da anni. Con questo, gli sbarchi avvenuti al porto di Roccella Ionica nel 2024 salgono a 32, con un totale di circa 2000 profughi.