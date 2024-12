Reggio, carabiniere rintraccia donatore mancante e salva una vita

2 minuti per la lettura

A Reggio Calabria, un carabiniere rintraccia un donatore di midollo osseo ritenuto irreperibile, e contribuisce a salvare la vita a un paziente.

REGGIO CALABRIA- In un reparto del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” si è compiuto un piccolo grande miracolo.Un miracolo reso possibile dall’unione delle forze tra la sanità e l’Arma dei Carabinieri, culminato in un trapianto di midollo che ha restituito a un paziente oncoematologico una seconda possibilità di vita.

Tutto è iniziato nel laboratorio dell’U.O. di Tipizzazione Tissutale, dove la biologa responsabile del Registro Regionale e del Centro Donatori di Midollo Ibmdr si è trovata di fronte a un ostacolo: rintracciare un donatore iscritto 10 anni prima al Registro. Quel donatore, compatibile con un paziente che necessitava con urgenza del trapianto, risultava irreperibile a causa di un cambio di residenza non comunicato.

Il trapianto di midollo osseo è spesso l’unica opzione di cura per pazienti affetti da gravi malattie oncoematologiche, ma trovare un donatore compatibile è una vera corsa contro il tempo. Le probabilità sono bassissime: solo il 25% di compatibilità tra familiari e appena 1 su 100.000 tra i volontari iscritti ai registri mondiali. Nel caso del Gom di Reggio Calabria, il donatore in questione aveva dato il suo “sì” ben dieci anni fa, senza immaginare che quel gesto avrebbe avuto oggi un impatto straordinario.

AL GOM DI REGGIO, IL CARABINIERE RINTRACCIA IL DONATORE E SALVA LA VITA AL PAZIENTE

Di fronte all’urgenza e all’impossibilità di contattare il donatore, la biologa ha deciso di chiedere aiuto ad un amico carabiniere. Un gesto dettato dalla fiducia e dalla speranza che l’impegno dell’Arma potesse fare la differenza. Il Carabiniere, pur libero dal servizio, ha subito attivato una ricerca mirata, riuscendo in pochi minuti a rintracciare il donatore. Quest’ultimo, una volta appresa la notizia, non ha esitato: ha confermato immediatamente la sua disponibilità, mettendosi in contatto con il centro ospedaliero e dando il via alle procedure necessarie per il trapianto.