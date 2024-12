Capodanno a Reggio Calabria: vietati botti e fuochi d’artificio in città

1 minuto per la lettura

Reggio si prepara al Capodanno in diretta Rai e con un’ordinanza del sindaco sono stati vietati l’uso di botti e fuochi d’artificio fino all’8 gennaio.

REGGIO CALABRIA- Reggio Calabria si prepara a festeggiare il Capodanno in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. Con un’ordinanza firmata il 24 dicembre, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha disposto il divieto assoluto dell’uso di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi tipo in tutto il territorio comunale fino al prossimo 8 gennaio.

La decisione è stata presa al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare di bambini, anziani e animali domestici, spesso spaventati dal rumore degli scoppi. Inoltre, il divieto mira a ridurre l’inquinamento acustico e a prevenire possibili incidenti legati all’uso improprio dei fuochi d’artificio. Il provvedimento riguarda tutti i luoghi pubblici della città, compresi parchi, giardini, piazze, strade e vicoli. In particolare, il divieto è esteso a tutte le zone interessate da manifestazioni ed eventi, come i mercatini di Natale e le celebrazioni religiose. Sono inclusi anche i luoghi dove si svolgeranno i festeggiamenti per il Capodanno, come le aree interessate dal tradizionale evento Rai “L’Anno che verrà”.

VIETATI PER CAPODANNO BOTTI E FUOCHI D’ARTIFICIO A REGGIO CALABRIA

Chiunque violi l’ordinanza sarà soggetto a sanzioni amministrative che vanno da 25 a 500 euro. Inoltre, sono previste le sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti.