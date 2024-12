Reggio Calabria per il Capodanno Rai: Liorni, J-Ax e grandi ospiti

1 minuto per la lettura

Il lungomare “Italo Falcomatà” di Reggio Calabria è pronto la notte magica con il capodanno Rai 1. Presenterà Marco Liorni, si esibirà J-Ax e molti cantanti.

REGGIO CALABRIA- Il countdown per il nuovo anno si fa sempre più serrato con Rai1 che ha scelto nuovamente nuovamente la Calabria per dare il benvenuto al nuovo anno. Sarà il lungomare “Italo Falcomatà” di Reggio Calabria come cornice per celebrare il Capodanno Rai 1 con il tradizionale show “L’Anno che Verrà”.

L’Anno che Verrà tornerà , tornerà quindi, a far brillare lo scenario calabrese con un cast stellare e un’atmosfera unica. Al timone della conduzione, il volto noto di Rai1 Marco Liorni, che guiderà il pubblico in una notte di musica, giochi e sorprese. Accanto a lui, un cast stellare che promette di far ballare e divertire tutti: da J-Ax ad Alex Britti, passando per Cristiano Malgioglio, i Ricchi e Poveri e Nino Frassica. Nei prossimi giorni verrà ufficializzato il cast.

La conferenza stampa di presentazione si terrà lunedì 30 dicembre alle ore 12:00 presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Interverranno, oltre al conduttore, anche il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e i vertici Rai, Sergio Santo amministratore Delegato Rai Com e Marcello Ciannamea direttore intrattenimento Prime Time.

La scelta di Reggio Calabria come sede dell’evento è un riconoscimento all’importanza strategica della città e alla sua bellezza. Il Capodanno in diretta su Rai1 rappresenta un’opportunità unica per promuovere il territorio e attrarre nuovi visitatori.