San Ferdinando, tentano di rubare le pedane per i disabili: tre denunciati

Un carabiniere fuori servizio ha colto in flagrante i tre giovani mentre tentavano di rubare le pedane per l’accesso al mare per le persone disabili.

SAN FERDINANDO (REGGIO CALABRIA)- Hanno tentato di rubare le pedane di plastica installate sulla spiaggia, pensate specificamente per permettere l’accesso alle persone con disabilità. E’ successo ieri, 28 agosto 2024, successo a San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro. A compiere il vile gesto, sembrerebbe esser stati tratta di giovani del posto, di cui un minorenne.

Quello che sembrerebbe fosse l’intento dei tre è stato sventato da un carabiniere libero dal servizio. Il militare dell’Arma, infatti, passando dal luogo si è accorto di un comportamento anomalo dei ragazzi e ha subito allettato i proprio colleghi.

All’arrivo della pattuglia, i militari hanno bloccato i tre giovani, scoprendo che parte delle pedane era già stata caricata su un’auto. I tra sono stati fermati. Dopo essere stati condotti in caserma per il completamento degli atti, le undici pedane nascoste nel veicolo sono state sequestrate. I tre giovani, invece, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e interruzione di pubblico servizio. Quest’ultimo reato è stato ipotizzato a causa del ruolo fondamentale delle pedane, che garantiscono l’accesso alla spiaggia anche alle persone su sedia a rotelle.

Il minore è stato affidato a un familiare, fatto intervenire in caserma. L’intervento, reso possibile dalla prontezza del militare libero dal servizio, mette in luce ancora una volta l’impegno costante dei Carabinieri.

Il procedimento dei tre giovani fermati mentre tentavano rubare le pedane per i disabili è ancora in fase di indagini preliminari, e i coinvolti restano presunti innocenti fino a sentenza definitiva.