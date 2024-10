Trovate oltre 1700 piante di marijuana nel Reggino, un arresto

2 minuti per la lettura

Due operazioni dei carabinieri per contrastare il traffico di stupefacenti: scoperte nel reggino oltre 1700 piante di marijuana; un arresto

REGGIO CALABRIA – Continua l’azione di contrasto dell’Arma dei Carabinieri nella lotta alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti. Due gli episodi degli ultimi giorni. Il primo nel cuore dell’Aspromonte, zona in cui sono state scoperte oltre 1100 piante di marijuana. Il secondo in una zona rurale di Reggio Calabria con oltre 600 piante rinvenute in un casolare abbandonato.

OLTRE 1100 PIANTE DI MARIJUANA NEL REGGINO: UN ARRESTO

I militari della Compagnia di Locri, assieme a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, con il prezioso ausilio dell’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, in zone impervie dei Comuni di Careri e di Platì, nel cuore dell’Aspromonte, hanno individuato e smantellato due piantagioni di canapa, nel complesso composte da oltre 1.100 piante, con infiorescenze, di altezza variabile tra i 100 e i 210 cm, oculatamente celate tra la fitta vegetazione, certamente destinate a rifornire il fiorente e illegale circuito dello spaccio su larga scala.

Grazie ad una meticolosa attività di sorveglianza, disposta nell’ambito di un servizio ad ampio raggio, i militari hanno potuto individuare e distruggere le piantagioni. Durante una delle operazioni, è stato arrestata una persona, colto nel mentre era intento nella cura della illecita coltivazione a Careri. Le piante di canapa e le attrezzature necessarie alla coltivazione, compresi alcuni impianti di irrigazione, tutti distrutti in loco, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, avrebbero prodotto un guadagno stimato, di circa 500.000 euro.

600 PIANTE DI MARIJUANA IN UN CASOLARE ABBANDONATO

I Carabinieri della Stazione di Gallina, in collaborazione con le pattuglie della Compagnia di Reggio Calabria, hanno portato a termine un’importante operazione antidroga. Durante un’accurata perlustrazione in una contrada rurale, i militari hanno scoperto all’interno di un casolare in stato di abbandono ben 600 piante di cannabis indiana in fase di essiccazione, insieme a un chilo di cannabis già defogliata e stesa su appositi teli per completare l’essiccazione.

Le piante, insieme al materiale già essiccato, sono state sequestrate e saranno sottoposte a ulteriori analisi di laboratorio per accertare il livello di Thc.