Reggio Calabria, spaccio in centro città: un arresto e due denunce

1 minuto per la lettura

Spaccio nel pieno centro città a Reggio Calabria: blitz dei carabinieri che hanno tratto in arresto uno straniero e denunciato un complice e un acquirente

REGGIO CALABRIA – Giro di spaccio nel pieno centro cittadino: un blitz dei carabinieri ha portato all’arresto di un uomo e a due denunce. Il tutto avviene per mezzo di un’operazione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri. Questo ha portato all’arresto di un uomo extracomunitario e alla denuncia di altri due, coinvolti nell’attività di spaccio in piazza Sant’Agostino, in pieno centro città a Reggio Calabria. In manette uno straniero sorpreso a vendere dosi di marijuana insieme al suo complice, denunciato.

Durante il blitz inoltre, i militari dell’Arma hanno fermato e identificato numerosi acquirenti. Diverse le segnalazioni alla Prefettura, di persone trovate in possesso di piccoli quantitativi di sostanza stupefacente. Tra questi, un 57enne già noto alle forze dell’ordine che ha tentato la fuga a bordo della propria auto. Una fuga peraltro pericolosa percorrendo le vie cittadine a forte velocità e in controsenso, mettendo in pericolo la vita dei militari e degli altri in strada. L’uomo è stato poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione dei carabinieri ha inoltre permesso di scoprire e sequestrare un involucro con 50 grammi di marijuana e di identificare oltre 50 persone.