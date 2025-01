Atto vandalico ai danni della portavoce del Comitato per la Salute di Polistena

3 minuti per la lettura

Gravemente danneggiata l’auto di Marisa Valensise, portavoce del Comitato per la tutela della Salute a Polistena

Denunciato un atto vandalico ai danni dell’auto di Marisa Valensise, portavoce del Comitato per la tutela della salute. L’auto è stata danneggiata in più punti con sfregi alla carrozzeria probabilmente con un oggetto appuntito.

I segni degli atti vandalici ai danni dell’auto di Marisa Valensise

MARISA VALENSISE E L’IMPEGNO PER LA SALUTE PUBBLICA



Marisa Valensise è una pasionaria che da anni porta avanti una battaglia sulla sanità, i diritti dei cittadini e la gestione dell’ospedale di Polistena.

Pochi giorni fa, il 18 gennaio, era stata protagonista di una iniziativa pubblica, “La sanità non si vende” al centro don Pino Puglisi a Polistena con il Comitato spontaneo a tutela della salute dei cittadini della Piana. Dall’incontro era emersa la volontà di di istituire un osservatorio permanente e concordato – in sinergia con i diversi comitati civici del territorio, del vibonese e delle Serre – che dovrà monitorare la qualità dei servizi erogati sui territori. Soprattutto dei disservizi patiti dai cittadini che quotidianamente vivono le “scelte” di una politica certificata distante dai bisogni effettivi.

«SANITÀ, NECESSARIO INVERTIRE LA ROTTA

Ed è stata proprio la politica la grande imputata nel processo verbale alle cause del disastro della sanità regionale che non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel nonostante anni di commissariamenti e piani di rientro infiniti che non realizzano, chiunque ne sia il fautore, ciò che sulla carta promettono, come ha scritto per il Quotidiano del Sud, Giuseppe Campisi.

Unità come parola d’ordine di un cronoprogramma che deve permettere «di invertire la rotta» aveva ribadito con forza la presidente Marisa Valensise, nel corso dell’incontro del 18 gennaio scorso, illustrando «una situazione sempre più pesante in sanità». Tenendo a ringraziare il prezioso lavoro di discussione e approfondimento aperto dal Quotidiano del Sud per sensibilizzare sul tema

VALENSISE, LA SOLIDARIETÀ DEL SINDACO TRIPODI

Abbiamo appreso del grave danneggiamento subito dalla dott.ssa Marisa Valensise, componente dell’organismo nazionale di Lega Coop. Referente del comitato spontaneo per il diritto alla salute e della Cooperativa sociale “La Mimosa” che da tempo opera in alcuni servizi comunali come la refezione scolastica e l’assistenza domiciliare – ha dichiarato il sindaco di Polistena, Michele Tripodi – Ignoti criminali hanno infatti rovinato la carrozzeria della autovettura. Presumibilmente con un oggetto tagliente, della dottoressa Valensise, esposta in prima persona in molte attività civili e sociali».

«Esprimendo piena solidarietà e vicinanza alla dottoressa Valensise – conclude il primo cittadino di Polistena – e a tutte le sue collaboratrici e collaboratori, che incoraggiamo a continuare nella loro attività di impegno civile e professionale. Chiediamo alle forze dell’ordine di fare piena luce sull’accaduto ed assicurare la punizione degli autori ed eventuali mandanti dell’inqualificabile gesto».