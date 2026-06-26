Brancaleone, scoperta maxi piantagione di papavero da oppio

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Blitz della Polizia di Stato a Brancaleone, rinvenute e sequestrate 500 piante di papavero da oppio in località Capo Spartivento

BRANCALEONE (RC) – Una vasta coltivazione illegale di papavero da oppio scoperta dalla Polizia di Stato in località Capo Spartivento – Pantano, nel territorio comunale di Brancaleone, nel cuore della fascia ionica reggina.

Nel corso di un’attività mirata di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Roghudi-Condofuri, con il supporto del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di Reggio Calabria, hanno individuato un’area di circa mille metri quadrati destinata alla coltivazione illecita di “papaver somniferum”, la pianta da cui si ricava l’oppio.

All’interno del terreno sono state rinvenute ben 500 piante, tutte già giunte a completa maturazione, pronte quindi per la successiva fase di lavorazione.

Informata dell’operazione, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’immediato sequestro e l’estirpazione dell’intera coltivazione. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili dell’attività illecita.

L’operazione si inserisce nel più ampio piano di contrasto alle coltivazioni illegali e al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio della provincia di Reggio Calabria.