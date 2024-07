Sbarco di migranti a Roccella Ionica: 76 persone salvate in mare

1 minuto per la lettura

Sbarco di 76 migranti, in prevalenza di nazionalità irachena e iraniana, sono state soccorse in mare dalla motovedetta della Capitaneria di Porto di Roccella Ionica.

ROCCELLA IONICA (REGGIO CALABRIA) – L’undicesimo sbarco di migranti negli ultimi due mesi è avvenuto questa mattina, 15 luglio 2024, nel porto di Roccella Ionica. La motovedetta della Capitaneria di Porto di Roccella è stata impegnata nell’operazione di soccorso, iniziata ieri sera, 14 luglio 2024, intorno alle 20 e conclusa poco prima dell’alba.

In totale, sono sbarcati 76 migranti, in prevalenza di nazionalità irachena e iraniana. Tra loro, 8 donne e 9 minori, di cui 3 non accompagnati.

Al momento del soccorso, i migranti si trovavano a bordo di una barca a vela a circa 80 miglia dalla costa ionica della Calabria. Sembrerebbe che l’imbarcazione sia partita dalle coste della Turchia nella notte tra martedì e mercoledì scorsi.

Dopo le visite mediche di rito, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, i profughi come ormai di consueto durante gli sbarchi sono stati temporaneamente accolti nella tensostruttura portuale di prima assistenza gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile.