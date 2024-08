Cittanova, salvata neonata in blocco respiratorio e il papà ringrazia i carabinieri

2 minuti per la lettura

Attimi di paura in Aspromonte dove una neonata originaria di Cittanova ha rischiato di morire, salvata dopo una corsa in ospedale scortata dai carabinieri

POLISTENA (REGGIO CALABRIA) – Una giornata di festa che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia per una famiglia di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, che aveva deciso di trascorrere il giorno di Ferragosto in Aspromonte. Ad un certo punto, infatti, la piccola Iolanda, 5 mesi, è andata in blocco respiratorio non reagendo più agli stimoli. Falliti i tentativi di risvegliarla, e accortisi che la bimba aveva smesso di respirare, i genitori hanno preso la via di Polistena, nella Piana di Gioia Tauro, dove si trovava l’ospedale più vicino.

A scortare nel traffico la famiglia diretta in ospedale, una pattuglia dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria che, a sirene spiegate, ha aperto la strada alla macchina su cui viaggiava la piccola. Durante il percorso, i militari hanno poi contattato la Centrale Operativa via radio, richiedendo l’intervento di un’ambulanza più a valle e l’ausilio delle altre pattuglie in circuito per far sgomberare le strade e bloccare gli incroci al loro passaggio.

CITTANOVA, NEONATA SALVATA DOPO BLOCCO RESPIRATORIO, IL PAPÀ RINGRAZIA I CARABINIERI

Giunti a Cittanova i sanitari hanno trasferito la piccola Iolanda sull’auto del 118 assieme ai genitori e il personale medico ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Ripreso ritmo e respiro, l’ambulanza, sempre scortata dai Carabinieri, è partita in codice rosso verso l’ospedale di Polistena, dove la neonata ha potuto ricevere le cure necessarie che hanno consentito di stabilizzarla e dichiararla fuori pericolo.

Giuseppe, il padre della piccola, ha voluto ringraziare i militari in servizio presso la stazione di Cittanova intervenuti per primi che hanno consentito di arrivare in tempo in Ospedale. “È grazie a loro se tuttora posso stringere fra le braccia la mia piccola Iolanda.