VIDEO – Le operazioni di salvataggio di 129 naufraghi al largo della costa calabrese

Questa mattina, 14 dicembre 2024, in una complessa operazione di salvataggio in collaborazione con la Guardia Costiera italiana, la OceanViking ha salvato 129 persone, tra cui 43 donne (1 incinta) e 43 bambini, da un peschereccio di 15 metri in acciaio nel Mar Ionio, a 76MN dalle coste italiane.

I naufraghi hanno dichiarato al team di soccorso di essere partiti dalla Turchia 6 giorni fa. Il più giovane sopravvissuto è un bambino di un mese, che viaggia con la mamma. 2 donne in ipotermia hanno avuto un collasso quando sono arrivate sulla nave, dove sono arrivate in barella.